INSULTO  A LA INTELIGENCIA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Eso parece la postura del Municipio en respuesta a que en el domicilio fiscal de la empresa zacatecana a la que le compraron botas hechas en León lo que encontramos sea el exitoso negocio “Súper Elotes”. Tampoco queda resuelta la pregunta de fondo: ¿por qué diantres hay que irlas a comprarlas allá?Envían a la directora de Adquisiciones, Imelda Laura Reyes, para dar una legaloide argumentación. Dice que es requisito que las empresas concursantes presenten una constancia fiscal con una vigencia reciente, ahí se incluye el domicilio fiscal y todos sus datos, pero que sean ciertos ya no es su bronca.La misma explicación la escuchamos en contratos del anterior trienio “barbarista” cuando decían que pues eso de investigar si los contratistas estaban en el domicilio que decían, ya no les toca, que es tema del SAT. Que a ellos basta con el que les cumplan los bienes y servicios que les contrataron. Mmm...Ahí está un buen caso para que el contralor Esteban Ramírez se ponga a investigar y se quite el mote (que se ve difícil) que desde un principio del trienio le adjudicó la oposición como “contralor carnal”. Por cierto, el alcalde Héctor López no envía señales de que lo vayan a mover, tampoco de ratificarlo.En la pelea por la dirigencia nacional del PAN, un nombre parece tener ventaja, el de Marko Cortés. El michoacano está curtido desde las bases juveniles del partido y en su paso por la coordinación de la bancada panista en San Lázaro logró sortear los tres años con un grupo más o menos compacto.Los diputados federales de Guanajuato hablan bien de él, en lo personal es amable, en lo político escucha y responde. En su contra puede jugar que se le percibe como parte del equipo del excandidato presidencial Ricardo Anaya, y no son pocos la corriente de quienes creen que en nada ayuda que el ‘anayismo’ mantenga el control cuando justamente lo que se requiere es una sacudida del partido.Maru Carreño, esposa del Góber, dio retuit desde su cuenta al mensaje que subió Marko el pasado viernes el cual decía lo siguiente: “El reencuentro consiste en escucharnos, dialogar, construir puentes, reconocer nuestras coincidencias y abrazarnos en ellas para juntos construir el PAN que queremos”.No hace falta que lo diga, el gran tema de la agenda legislativa que impulsará el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks como pastor de la bancada azul en San Lázaro será la lucha anticorrupción.Desde el Senado participó activamente en los temas de Educación y Relaciones Exteriores, pero su principal preocupación fue la lucha anticorrupción, por eso con otros cuatro senadores panistas (Marcela Torres, Francisco Búrquez, Víctor Hermosillo y Ernesto Ruffo) integraron el GAC -Grupo Anticorrupción- que apenas hace unos días presentó un informe de avances y grandes pendientes.Juan Carlos tiene muy claro la agenda que sigue, entre eso: una Ley ‘antimoches’, una nueva Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, discutir la reforma constitucional sobre el fuero político, y la normatividad de Pemex y CFE en el combate a la corrupción.En febrero 2017, el GAC renunció al pago de servicios de alimentos, vales de despensa, mantenimiento de automóvil, vales de gasolina, gastos médicos y de capacitación, presumieron un ahorro de 607 mil pesos anuales por senador. Por congruencia, Romero debe impulsar esa austeridad en los diputados.A contrapelo del PAN, el GAC no respaldó la Ley de Seguridad Interior para regular el uso de las fuerzas armadas al considerar que había artículos violatorios de la Constitución, lo que después jueces federales confirmaron en resoluciones (una de ellas Karla Macías, del Noveno Distrito, en Irapuato).La doctora Antares Vázquez Alatorre está lista para el Senado.“Hoy, después de tantas luchas y batallas, por fin me registré en el Senado. Con todo el corazón por la 4ta. Transformación”, comentó el fin de semana en sus redes sociales, quien será, junto con la también leonesa Malú Mícher Camarena, las primeras senadoras de Morena en la historia de Guanajuato.Compartirán la Cámara Alta con los panistas Alejandra Reynoso y Erandi Bermudez.