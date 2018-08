LOS BARRIOS DE IRAPUATO 2

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de haber comentado mis experiencias vividas durante la inundación de Irapuato iniciada el 18 de agosto de 1973, continúo platicando algo más de ella para enseguida, platicar otro poco más del barrio de Guadalupe el que ofrece, como los demás barrios de la ciudad, información interesante en el campo de la historia y de las leyendas, pero antes de esto debo señalar lo siguiente a los lectores de este artículo y a quienes les interese la seguridad de Irapuato: en días pasados, se presentó en la casa sede del ‘Archivo Histórico Municipal de Irapuato’, el libro titulado ‘Inundación de Irapuato de 1973, ¿Fenómeno natural o provocado por el hombre?’ Sobre este argumento y dado que, además de que escribí el libro ‘la ciudad sacrificada’ o ‘adiós Irapuato’’, ya terminé de escribir el libro ‘la ciudad sacrificada dos’ de próxima presentación, viví esa inundación y realicé investigaciones profesionales para escribirlo, comento lo siguiente con autoridad y sin interés de ofender al autor de ese libro, únicamente para que se conozca la verdad y no nos afecten informaciones falsas o sensacionalistas que provocan, además de errores históricos, rencores en contra de alguien o algunas personas o instituciones que pudieran haber participado en la supuesta inundación provocada por ellos mismos. La inundación se dio a través de dos vertientes o circunstancias, ‘una’, la lluvia que a partir del 22 de junio del año de 1973 casi no dejó de caer, algunas veces mañana, tarde y noche durante varios días, fuerte y tupido, lo que provocó que aguas arriba del Bajío, con muy poca pendiente, desde la periferia de la ciudad de León Guanajuato, al caer la lluvia reventó la presa ‘Santa Ana del Conde’ la que su caudal fue a caer a las cercanas presas, primero ‘La Sandía’, la que no soportó y su caudal fue a parar a su cercana presa ‘La Sardina’; todo ese caudal fue a caer a la presa ‘de la Gavia’. Al mismo tiempo el rio Silao aumentó mucho su caudal, él que brincó y destruyó el puente de Españita en su parte baja. En medio de los cerros de ‘Arandas’ y ‘La Garrida’ se dio una lucha tremenda, lucha acuática, en la que su resultado confluyó en que todo ese caudal cayó sobre la presa ‘de la Llave’; los campesinos del lugar corrieron desesperados y las fuerzas militares apostadas en esos rumbos se encontraron preocupadísimos y asustados pues a la presa ‘de la Llave’ se le agrietaron sus bordos y todo este bagaje mortal cayó sobre la presa ‘del Conejo’…cerca de 22 mil costales terreros se colocaron en el bordo de ella y solicitaron maquinaria pesada para aumentar esos refuerzos.Esta presa se localiza a ocho kilómetros de Irapuato en dirección norte y enclavada entre los cerros de Arandas y la Garrida, en realidad está formada por dos, la ‘del Alto’ y el ‘Bajo Arandas’. Debemos saber que esa presa ‘del conejo’ más que eso, es un embalse para humedecer campos de cultivo en su periferia por lo que, ella por sí sola no representaba, ni ahora, un peligro para Irapuato. De la presa del ‘Alto Arandas’ sale un brazo o canal que bordea a Irapuato aun lado del cerro de Arandas, y casi pegado al cerro de ‘la Garrida’ pasa el río (en realidad, un canal) Guanajuato el que bordea a Irapuato por el oriente y se comunica a la presa ‘del Alto Arandas’ por medio del canal ‘de Tepalcates’. Breve comento lo siguiente: ciento cincuenta soldados fueron incorporados a los otros cincuenta nocturnos que se encontraban trabajando en la presa ‘del Conejo’ desesperados tratando de contener a esas aguas broncas. Llegó la maquinaria solicitada -una draga, un tractor y un trazcavo-, pero ya de poco sirvieron; tuvieron que ser evacuados, tanto los miembros valerosos del ejército como los moradores de esa región. Como sabemos, a las ocho treinta de la mañana de ese día 18 de agosto de 1973, la presa ‘del Alto Arandas’ con todo ese cúmulo de millones de metros cúbicos de agua, ¡‘reventó! y la inundación de Irapuato se dio; ‘dos’, el descuido por parte de la Secretaría de Recurso Hidráulico pues, teniendo la obligación, deber y demás, de estar al pendiente del sistema hidráulico de esta región, delegaron esa responsabilidad en la XVI Zona militar enclavada en esta ciudad, la que con todo profesionalismo y responsabilidad lucharon hasta lo posible para evitar esa desgracia. Finalmente termino señalando: uno, que no hubo alguna persona quien, por salvar sus cultivos en las orillas de la presa del Conejo, hubiera preferido que Irapuato se inundara antes que perder su cosecha (decían que eran los terrenos propiedad de la familia del General Zuno, falso desde luego) y, dos, por todo lo anterior la inundación no fue provocada por nadie, la fuerza de la naturaleza y el descuido por parte de la Secretaría mencionada dieron como resultado esta inundación.Continúo relatando algunas historias y personas que habitaron ese barrio tan conocido. Por la Calzada de Guadalupe, a un lado de la ‘Fábrica de veladoras la Soledad’, a fines de siglo XIX se construyó una casa a la que nombramos como ‘el castillo’ por tener semejanzas a ellos como una torre semicircular, ventanas y es de dos pisos, toda realizada con tabique rojo de barro recocido. Inicialmente fue una casa de juego; ahí se permitía jugar baraja, bacará, ruleta, etc., y tenía una mesa de boliche. Pasando el tiempo la compró nuestro muy recordado amigo Humberto Uribe, en la que hoy vive su viuda con su hija ‘yeya’ que la cuida. Historia interesante (nada es inventado) la de ese ‘castillo’: Humberto tenía (y aún se conservan en ella) muchas armas de fuego, las que las tenía colocadas en armarios de madera con cristales al frente. Resulta que por las mañanas se encontraban tiradas las armas en el suelo; las levantaba y las volvía a colocar en sus lugares. Pero sucedía diario este fenómeno inexplicable. Humberto ideó una forma para tratar de descubrir quién era la persona que en la noche las sacaba y tiraba en el suelo. Para ello, y sin decir nada, ni a su familia, antes de dormir amarró un cabello largo de una jaladera a otra de las puertas con cristal, con ellos se daría cuenta, al romper dichos cabellos para sacar las armas, quien las tiraba en el suelo. Al día siguiente de haber colocados los cabellos, fue Humberto a ver el resultado de su trampa y de nuevo encontró todas las armas en el suelo, pero, su sorpresa: los cabellos estaban intactos, nadie los había roto, las puertas cerradas y las armas en el suelo, ¿Quién fue? ¿El fantasma de la casa? Hasta la fecha se continúa dando este fenómeno, pero la familia de Humberto ya se acostumbró a vivir con su amigo el fantasma al que lo oyen caminar y sigue tirando las armas al suelo. Termino. Continuaré en mi próximo artículo con más datos de la historia de este barrio amigo, el de Guadalupe. Acepto críticas constructivas para este artículo.