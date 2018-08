¡Ojalá seamos sangrones!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El día Mundial del Donador Altruista de Sangre se celebra el 14 de junio. Adicional a ese día, en México el 25 de agosto se conmemora el Día Nacional del Donador Altruista. Ello, en virtud de que un 25 de agosto de 1997 en la Ley General de Salud se prohibió la donación de sangre remunerada y la No comercialización de esta. A partir de 1998 celebramos la importancia de regalar vida de manera totalmente desinteresada.Hace 25 años cuando estudiaba la universidad, la Cruz Roja nos invitó a los estudiantes de la entonces Universidad del Bajío a participar en una campaña altruista de donación de sangre que se llevaría a cabo en las instalaciones de la propia Universidad. Éramos tal vez 4,000 alumnos en la Institución. La Cruz Roja estuvo haciendo difusión a la campaña durante 15 días.El día llegó y decidí ir a donar. Tenía cierto miedo, pues era algo desconocido para mí. No sabía si dolería, o que sentiría durante la donación. Tampoco sabía que pasaría después de donar, cómo reaccionaría mi cuerpo a que durante un rato tendría un poco menos de sangre. Pero al llegar a la unidad móvil me di cuenta de que nada de eso era tan importante. Lo que verdaderamente me impactó fue que yo era la única persona que estaba en ese momento dispuesto a donar. Me hicieron las pruebas necesarias y el resultado fue que estaba apto para donar. Lo hice y me di cuenta de que no sólo no me pasó nada malo y que tampoco dolió más que cualquier inyección, sino que pude experimentar una sensación que nunca había sentido: Una sensación de alegría conmigo mismo por saber que había hecho algo de lo que me podía sentir orgulloso.No me quedé con la duda y al día siguiente fui a las oficinas de la Cruz Roja en León a preguntar cuántas personas habíamos donado. ¿La respuesta? ¡Sólo 6 personas! Sin saber absolutamente nada del tema, el simple hecho de convertir 4,000 potenciales donadores en únicamente 6 unidades me hizo darme cuenta de que teníamos un problema muy grande no sólo en el tema del abasto de sangre sino también de empatía y de solidaridad como comunidad.Me prometí a mismo a partir de ese momento donar todas las veces que me fuera permitido hacerlo. En el caso de los hombres son hasta 4 veces al año y las mujeres 3. Después comencé a donar plaquetas pues lo puedo hacer hasta dos veces por mes. Por esa situación, en este momento llevo más o menos 120 donaciones.¡Eso no me vuelve mejor persona, ni tampoco pretendo serlo, lo que sí quiero es crear conciencia de la importancia que tiene el donar sangre!La OMS dice que para que no haya desabasto de sangre se requiere que al menos el 50% de las donaciones sean altruistas. En países como Alemania se llega al 90% o más bajo esta premisa. Incluso en Latinoamérica en promedio el 35% de las donaciones son altruistas. El problema es que en México sólo el 3% son altruistas, el 97% restantes son por recuperación. Es decir, la gente dona porque tiene algún familiar o amigo que la requiere y de otra forma no lo haría.No obstante, los adelantos en la medicina, la sangre no se puede fabricar. Por ello, sin importar las condiciones sociales o económicas de quien la necesita, si la obtuvo, sólo pudo ser porque alguien estiró el brazo y generosamente se la obsequió.Está comprobado que todos en algún momento de nuestra vida necesitaremos para nosotros o para alguien muy cercano, sangre. Por ello, tenemos un tema muy importante sobre la mesa y hay que atenderlo y trabajar en él.Puse una Fundación que se llama Donadores Compulsivos para promover las donaciones altruistas. No buscamos donadores para recuperar unidades o para casos específicos, buscamos llegar a ese 50% que siguiere la OMS para que no exista desabasto. Además, si logramos cambiar la cultura de la donación lo que en realidad estamos haciendo es cambiar la cultura de la generosidad y de la solidaridad, valores que necesitamos más que nunca en nuestra sociedad.Llevamos un año haciendo campañas y gracias a la generosidad de sobre todo los jóvenes, se han logrado casi 800 unidades altruistas, lo que representa casi el 10 % de todas las unidades altruistas que capta el Estado al año.Cuando doy platicas a los jóvenes les digo que la verdad no me importa cuál sea su motivación para donar. No me interesa si lo hacen para poder subirla al Facebook para tener miles de likes o si lo hacen para quedar bien con alguien. ¡La verdad no me importa!, lo que si me importa es ¡que lo hagan y que no dejen de hacerlo nunca! Es la oportunidad de regalar vida, de vivir en muchos y de ayudar a los demás, comenzando por ayudarnos a nosotros mismos.Desafortunadamente me he dado cuenta de que la solidaridad es una cola que requiere que haya alguien más formado. Es difícil ser solidario cuando no lo estamos viendo en alguien más. Sin embargo, yo los invito a que nos formemos juntos en esta fila y seamos sangrones. La siguiente semana tenemos una campaña los días 28, 29 y 30 en la División de Ciencias Económico Administrativas de la UG y otra el mismo 29 en las instalaciones del Centro Estatal de Medicina Transfusional en León.¡¡¡Necesitamos muchos sangrones!!!