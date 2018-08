¿Usted podría suponerlo?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El mismo día en que Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia de mayoría de parte del Instituto Nacional Electoral Elba Esther Gordillo era puesta en libertad por la justicia Federal en virtud de que no había habido pruebas suficientes para declararla culpable de los delitos de que originalmente se le acusaba, específicamente de los de lavado de dinero y delincuencia organizada. Algunos suspicaces consideraron que pudiera haber habido influencia del Presidente, ahora sí electo, para impulsar esa libertad y que por eso precisamente el día de la entrega de esa constancia se coordinó para que también se diera ejecución a la libertad, que ya se venía venir de meses atrás, a la maestra Gordillo. Desde luego que, aunque en política es difícil que haya coincidencias, no hay ningún indicio real de que hubiere relación en las dos situaciones, pues además la propia ex ministra Olga Sánchez Cordero, que va a ocupar la Secretaría de Gobernación en el gabinete de López Obrador señaló que en la especie sí había coincidencia y nada más. Pero sucede que el día en que en este mes de agosto se reúnen en Palacio Nacional el actual Presidente y el Presidente electo acompañados, el primero por su gabinete y el segundo por las personas que ha designado para ocupar puestos en su gabinete ahora que tome posesión, la señora Gordillo realizó una conferencia de prensa, vamos a llamarla así, para anunciar que su juicio fue una persecución política y que volverá a la pelea en defensa de los maestros. Quizá en este segundo acontecimiento realmente no haya una mera coincidencia, sino que la aparición de la maestra fue planeada para ese día por su equipo. No deja de llamar la atención, sin embargo, que en la reunión de Peña Nieto y López Obrador éste haya expresado enfáticamente que la reforma educativa sería cancelada. No hubo cortesía ni eufemismo, sino simplemente precisión y claridad. En relación a esta afirmación el comentario del primero al referirse a lo dicho por el segundo fue muy concreto, pero también muy débil, pues en realidad ningún argumento expresó en defensa de lo que ha sido considerado como uno de los aspectos importantes de su actividad gubernamental. Ya lo he dicho en anterior comentario, ahora lo repito, falta energía al actual Presidente para defender su actuación y se deja rebasar por el que será el nuevo Presidente. Cuál es la razón, aquí me viene a la mente aquella frase que después se ha convertido en dicho: “Averígüelo Vargas”.Pero más allá de buscar convenios y acuerdos, donde probablemente no existan, aunque también puede ser que sí, la entrada del SNTE a la pelea en relación a la reforma educativa plantea algo interesante. Aunque en principio bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo, el sindicato magisterial había manifestado desacuerdo con la reforma pretendida por el gobierno, cuando aquella es encarcelada, ese sindicato se pone totalmente del lado de la autoridad educativa federal y de esa manera la reforma comienza a caminar y establece sus bases en la mayoría de los estados de la república, salvo en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Guerrero donde el CNTE no ha permitido que se implemente de manera completa, pues la rechaza de una manera total. Podríamos suponer, entonces, que no obstante algunas diferencias entre los morenistas y los profesores de la Coordinadora, habría una alianza. Pero ahora que aparece en escena la señora Gordillo y que en virtud de ello las huestes del SNTE se oponen también radicalmente a la reforma, la situación plantea un problema para López Obrador. Si acepta como aliados a los profesores agrupados en el último de los grupos nombrados, evidentemente que los que están agremiados en la CNTE no lo apoyarán y seguirán con su lucha, pero separados, sobre todo porque aun cuando el Presidente electo ha dicho que cancelará la reforma educativa sin establecer condición ni matizar la situación, sin embargo el próximo Secretario de Educación ha hecho alguna salvedad en cuanto al tema de la evaluación, pues podría no suprimirse esta sino adaptarla al nuevo modelo educativo que se pretende establecer, que por cierto todavía no se sabe cuál puede ser, con la agravante de que últimamente también los profesores que integran el grueso del sindicato comienzan a rechazar la evaluación. ¿Habrá marcha atrás de manera total incluyendo el capítulo de evaluación?, realmente no se sabe. Por supuesto que la contrarreforma en la educación no podrá aplicarse en el ciclo escolar que comienza, como lo quieren los radicales de la CNTE porque no hay nada que poner en su lugar. Los foros o consultas que se pretende realizar para hacer la reforma no han comenzado realmente, porque ni siquiera hay un proyecto aprobado para hacerlos. En esto, como en otros casos, a lo mejor se llega a la consulta con el pueblo y no sólo con los padres de familia y profesores como hasta ahora se ha dicho. En este tema como en algunos otros de los planes del nuevo gobierno no hay nada concreto en cuanto a la forma de llevarlos a cabo.Pero lo que sí, del regreso de la líder magisterial, se puede desprender, es que en Chiapas los maestros rurales han de haber estado muy bien pagados, tan bien como para dejar herencias del tamaño de la que recibió ella. Eso, por supuesto, salvo prueba en contrario.