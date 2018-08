Columna Jurídica

Hoy en día en el sistema de justicia penal en México existen ventajas que benefician a las partes durante el procedimiento; dentro de estas, existe la etapa de juicio oral, que es una de las fases de decisión donde se verifican las cuestiones esenciales del proceso, que se realiza sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad.

En esta etapa del procedimiento encontraremos ventajas que benefician y procuran principalmente que no sean vulnerados los derechos fundamentales de las partes, mismas que no existían en el sistema anterior, una de ellas es que este estará presidido por juzgadores presentes durante todo el juicio de manera ininterrumpida, los jueces escucharán a las partes antes de emitir una sentencia, tomando en cuenta, por regla general, solo las pruebas desahogadas hasta la audiencia del juicio oral y en su presencia, los juzgadores no leerán las pruebas, sino las vivirán directamente, apreciando inclusive expresiones propias del lenguaje corporal.

Dichas audiencias son de carácter público, con el fin de que la sociedad pueda presenciar las audiencias mediante sus principios rectores como publicidad y la transparencia, la forma en que se desahogan las pruebas en una misma audiencia permite que las partes conozcan a detalle y que puedan controvertirlas.

El juicio oral, aplicado dentro de un sistema acusatorio integral, permite ser utilizado para resolver aquellas causas complejas, que por su naturaleza, requieren ser resueltas de esa forma y en las que no haya podido dar solución previa a través de una salida alterna.

La credibilidad es un componente bastante importante que permite que la sociedad, al presenciar el desarrollo de la audiencia de juicio oral, dar credibilidad a la sentencia que dicte el Tribunal, mismas que al aplicarse los diferentes principios rectores del sistema acusatorio, no solo en las etapas previas, sino también en la etapa de juicio oral, se permite el desarrollo de un juicio oral pronto y expedito, brindando certeza jurídica a las partes.