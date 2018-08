Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Material visual y sonoro del compositor mexicano Juan García Esquivel se expone en la Galería Eloísa Jiménez en la muestra “Otros mundos otros sonidos”, en conmemoración del centenario del nacimiento de precursor de la música electrónica en México, como “platillo para abrir boca” para el Festival Internacional Cervantino 2018.La apertura del Tercer Ciclo de Exposiciones ofrece a los leoneses y visitantes una oferta cultural gratuita en diferentes recintos del Centro Histórico, que concluye el 28 de octubre.Como parte de esta actividad, en la video sala se proyectarán películas mexicanas de la Época del Cine de Oro, gracias a la recopilación de Ximena Cuevas, en “México, un país llamado cine”.Al recorrer las exposiciones, que se distribuyen en distintas galerías del centro de la ciudad, las salas del teatro María Grever presentan dos piezas colgantes del artista Miguel Loyola, originario de Querétaro, y su obra, “Ensayo estereométrico del vacío”.Unos cuantos pasos hacia el oriente, en la Galería Jesús Gallardo del Teatro Manuel Doblado, se reúnen otras exposiciones como la del artista leonés Ramsés Ruiz y su “Síndrome de Casandra”, la cual es una recopilación de esculturas que ha realizado a lo largo de su carrera artística.Subiendo las escaleras se encuentra “Leer el porvenir” la cual es una muestra del talento de artistas contemporáneos que en diferentes técnicas como el arte-objeto, la pintura o la escultura crearon otra puesta para los visitantes.De acuerdo al slogan del Cervantino 2018 “El futuro es hoy” se presenta “Vitafone”, la cual es una selección de audios del futuro seleccionados por el escritor Francisco Rangel, de películas mexicanas de ciencia ficción.Las salas y galerías permanecerán abiertas al público los martes, miércoles, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde; jueves, en horario especial de 10 a 8 de la noche y domingos de 11 de la mañana a 6:30 de la tarde; entrada gratuita.La historia y obra de un mexicano que sobresalió por su trabajo musical en décadas pasadas, no sólo en su País, sino en el extranjero, es recordada y conmemorada a cien años de su nacimiento en la exposición “Otros mundos otros sonidos”, de Juan García Esquivel.En el 2014 el curador, Horacio Muñoz Alarcón, fue coeditor de un libro llamado “La Noche: Historias de la Ciudad de México”, trabajo en el que se relacionó con reporteros de espectáculos y otras personas que le mencionaron en repetidas ocasiones a García Esquivel.“Yo no lo conocía y me movió el gusanito de saber quién era Juan García Esquivel, comencé a escuchar su música y recabar sus discos”, dijo el curador de la exposición que forma parte del Tercer ciclo del ICL.La idea de recabar las obras del compositor mexicano fue del investigador y curador cuando se enteró de que el siguiente año se celebraría el centenario del nacimiento del tampiqueño.El investigador tuvo un acercamiento con Leonardo Ramírez, coordinador de artes visuales del ICL, quien invitó al capitalino a presentar la exposición en el evento leonés.“Hay muchos músicos y gente joven que está rescatando la música e historia del artista, y ha sido gran influcenciador en su trabajo”.Comenzaron un proyecto de investigación y fueron reuniendo el material fotográfico, auditivo y gráfico del compositor como en la Fonoteca Nacional.“A principios de este año ya teníamos armada una muestra representativa de cada una de las disciplinas en las que se desenvolvió como la radio, composiciones para cine, director musical y arreglista y discos”.Desde los 10 años Esquivel incursionó de forma autodidacta en la música, y siete años después ingresó a la radiodifusora XEW, como pianista, haciendo colaboraciones en programas como “La Hora Azul”.En 1936 dirigió su primera orquesta con sólo 19 años formada por 22 músicos y cinco vocalistas, con quienes creó temas para radionovelas y jingles para comerciales.En el cine compuso temas para tres películas; en la primera de ellas participó como actor “Locura Pasional”, de 1955, que dirigió Tulio Demicheli con la actuación de Silvia Pinal, en el 56 “La Locura del Rock and Roll” y 57 “Cabaret Trágico”, dirigida por Alfonso Corona Blake.La exposición también cuenta con material discográfico con algunos de los 13 acetatos que hizo, el último de ellos fue un trabajo para el programa de Televisa “Odisea Burbujas” , para el que compuso la música a las letras que hizo la creadora de la serie , Silvia Roche.Durante las décadas de los 60 y 70 Esquivel vivió en Estados Unidos donde realizó diferentes trabajos para más de 120 programas de televisión así como presentaciones en diferentes ciudades como Lake Tahoe y Las Vegas.Para el curador de la exposición el trabajo más importante de Esquivel, además de sus nominaciones al Grammy, fue el disco de tres composiciones “See it in Sound” el cual la RCA se negó a grabar, actualmente existe recopilado en CD, pero no es producción que se reconozca en la discografía como algo oficial.“Quizá se le vinculó mucho en México por Burbujas, pero yo creo que él, con su trabajo como músico y arreglista, en ese disco ,es increíble”.