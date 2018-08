Portera de Tuzas, a Selección Nacional

La portera de las Tuzas del Pachuca, Alejandría Godínez, fue convocada por la Selección Mayor femenil para una gira de cara al Premundial 2018. Las buenas actuaciones en su club han valido para ser tomada en cuenta para ese compromiso.

Roberto Medina, entrenador del Tricolor, pondrá a prueba a la tuza, quien compartirá concentración con la portera del Barcelona, Pamela Tajonar.

"Es un honor estar en selección. Algunas veces no me la creo, son jugadoras con mucha experiencia, lo estoy tomando paso a paso. Estará la portera del Barcelona (Tajonar) y voy a ir a aprender, ojalá me lleguen más convocatorias", dijo Alex, como le dicen en el club.

Para esta gira, también aparecen en la lista las hidalguenses, Mónica Ocampo y Karla Nieto, quienes son habituales en los últimos llamados del Tri Mayor.

HAY QUE MEJORAR

Las Tuzas ocupan el tercer lugar de la tabla general con 13 puntos, mismas unidades que tiene Toluca, pero las mexiquenses con mejor diferencia de goles, renglón en el que buscarán mejorar.

"Venimos trabajando bien, cada partido hay cosas que mejorar, estamos pensando en sumar más y equilibrar la diferencia de goles", concluyó la guardameta.