El futbol celebra el Día del Abuelo

Hoy es el día del abuelo y el futbol mexicano e internacional, tiene varios personajes que ya pintan canas y mucha sabiduría, como los abuelos de una gran familia.



Nacho Trelles: Conocido en el ámbito futbolístico mexicano como Don Nacho, es un ex futbolista, ex director técnico y supervisor de fuerzas básicas del fútbol mexicano, multicampeón con Zacatepec, Toluca y Cruz Azul.



Guillermo Sepúlveda: Conocido como El Tigre Sepúlveda, es un ex-futbolista mexicano que jugaba en la posición de defensa central. Fue campeón del futbol mexicano con Chivas en la década de los 60.



Ricardo Ferretti: Es un exfutbolista y director técnico brasileño nacionalizado mexicano, Campeón con Chivas, Toluca, Pumas y Tigres, actual técnico interino de la Selección Mexicana.







Enrique Meza: Es un entrenador de fútbol y ex futbolista. Ha sido entrenador de varios equipos del fútbol mexicano, logrando varios campeonatos de Liga, así como de la selección nacional mexicana. Sus campeonatos nacionales e internacionales lo hacen uno de los directores técnicos mexicanos más triunfadores. Actualmente dirige al Club Puebla.





Miguel Herrera: Es un exfutbolista y director técnico mexicano, actualmente dirige al América, equipo con el que fue campeón en 2013.



Ricardo La Volpe: Es un exfutbolista y entrenador de fútbol argentino. Actualmente se encuentra entrenando al Pyramids FC de la Liga Premier de Egipto, fue el director técnico de la Selección Mexicana en el ciclo mundialista de Alemania 2006.



Diego Maradona: Es un exfutbolista y director técnico argentino. Actualmente se desempeña como presidente y director deportivo del Dinamo Brest de la Liga Premier de Bielorrusia, campeón del mundo con la selección Argentina en México 1986.







Manuel Lapuente: Es un ex-futbolista y director técnico mexicano. Actualmente es el Director Deportivo de Los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Campeón de la Copa Confederaciones 1999 con la Selección Mexicana.





Tomás Balcázar: Es un futbolista mexicano retirado, que jugaba en la posición de delantero. Mundialista con la Selección Mexicana, además de que es abuelo del máximo goleador del Tricolor, Javier Hernández. Y no podíamos dejar fuera a alguien que no es abuelo pero que podría serlo de muchos de los que actualmente juegan como Óscar Pérez.