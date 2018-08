El cartel incluye la lucha semifinal; Gallito Colorado, Panterita Black; luchadores de Irapuato, quienes se enfrentaran a Skandalo y Rey Skaflon, luchadores representantes de Valle de Santiago.



La segunda lucha estrella, será protagonizada por Escaflón y Yako vs Estrella de Plata y Poder Negro Jr.

con un cartel preparado para todos sus seguidores.donde se enfrentaran; Alex Guajardo vs Homicida vs Kastigador vs Apando Negro Jr. vs Flama Infernal vs Black Marvel, uno de ellos perderá la máscara o la cabellera.Para la primera lucha estrella Kake Taylor y Súper Nacho vs Rebelión e Inquisidor.La función busca, además de fomentar el talento local,