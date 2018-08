Jugador ecuatoriano paga doping por culpa de México

2018-08-28 14:14:45 | EL UNIVERSAL

José Ayoví, quién jugó el semestre pasado con los Cafetaleros de Tapachula, llegó hace dos meses a "reforzar" al Barcelona.

Foto: El Universal.



En Ecuador no saben qué hacer. José Ayoví, quién jugó el semestre pasado con los Cafetaleros de Tapachula, llegó hace dos meses a "reforzar" al Barcelona, uno de los clubes grandes de aquel país, pero decimos "reforzar" porque el futbolista simplemente no ha debutado...



¿Porqué? Los directivos ecuatorianos no dan respuesta, los técnicos tampoco, y hasta Ecuador ha llegado el rumor de que Ayoví paga un castigo por doping ocurrido en México, con los Cafetaleros rumor que conrmó el presidente del Ascenso Enrique Bonilla, quién dijo que el doctor de Tapachula le inyectó una sustancia prohibida al jugador como parte de su recuperación.



La Liga y el Ascenso MX ha presumido que el futbol mexicano está libre de doping, pero ya se vio que no, y lo peor es que por querer tapar las cosas, la reputación vuelve a quedar hecha trizas.