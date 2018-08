'Truena' el Chavo Díaz por la derrota del León en Querétaro

Por lo hecho en el segundo tiempo,se dijo molesto por la derrota que sufrió elante, pero aceptó que los jóvenes necesitan ser más inteligentes en los momentos cruciales de un partido de“(Me voy) molesto por las formas, por cómo lucharon, se entregaron y jugaron, pero cuando eres superior como lo fuimos en el segundo tiempo, tienes que ser inteligente para cerrar los partidos. Un poco molesto pero no con todos, es la frustración de no llevarte nada”, señaló el timonel esmeralda al término del duelo.El “Chavo” no eludió su responsabilidad en el resultado agregando que él se encargó del planteamiento y desde su trinchera, tampoco logró interpretar los momentos del partido para superar a los queretanos.“Son duelos cerrados, hay pequeños detalles que con la clasificación en la mano, no se te pueden escapar. Soy el responsable de eso, de armar el plantel, ser un poco más inteligentes todos, empezando por mí, para poder sacar partidos como lo hemos hecho en la Liga”.Díaz aseguró que estos partidos serán fundamentales para la puesta a punto de jugadores que podrían significar una alternativa en el torneo de Liga, sobre todo por la carga de minutos que han tenido que enfrentar en últimas fechas.“El equipo ya tiene forma y lo que buscamos con este otro grupo es darle ritmo a otros futbolistas para tener otras alternativas. Sabíamos que con esta seguidilla tremenda, teníamos que descansar prácticamente a todo el plantel, por eso trajimos al equipo que trajimos”.“Si Querétaro hubiera sacado ventaja en el primer tiempo hubiera sido justo porque fueron mejores que nosotros (...) Los partidos hay que entenderlos y en la última parte ellos lo entendieron mejor que nosotros y nos ganaron bien”.