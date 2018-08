“No quisiéramos estar en esta posición, la realidad es que no tenemos inversionistas que se acerquen a querer comprar equipos en futbol mexicano y nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir demostrando que el futbol mexicano no es el de antes, que es un futbol mucho más moderno y profesional”, declaró.



“Se aprobó por una Asamblea que (la multipropiedad) siguiera, tanto no encontráramos los inversionistas que sustituyeran a los actuales”, declaró.

En entrevista con Futbol Picante,y declaró que existe, porque no hay inversionistas que quieran comprar un equipo.Bonilla tambiénpara que nuevos inversionistas entren a Liga Mx y también resaltó que por ello, algunos empresarios no quieren entrar.Por su parte,cuando es un 'negociazo' y, por lo que pidió reglas claras.pero hasta el momento no ha habido una propuesta clara para comprar un equipo.Tambiéncuando ésta se debió haber terminado en este año.Tantosólidas para el futbol mexicano.En Liga Mx, TV Azteca y Grupo Pachuca tienen dos instituciones. Por su parte, la televisora tiene a Atlas y a Morelia; mientras que Grupo Pachuca tiene a León y a Pachuca.