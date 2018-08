'La chica del bikini azul', y por un momento la fiesta parece ser más para Luismi que para Alejandro.

MIRA:

Luis Miguel fue grabado mientras estaba de antro en Miami, rodeado de mujeres que no perdían oportunidad de acercarse a él y bailarle cerca. Ya fueron publicados varios videos en los que 'El Sol' no se preocupa de que lo estén captando las cámaras.Tras el lanzamiento de Luis Miguel: La Serie, el cantante se ha relajado un poco más y se ha mostrado más cercano al público, que ahora ya conoce mejor su historia.'El Sol' fue a la fiesta que Alejandro Basteri dio por su cumpleaños, en un antro exclusivo.El público ha conocido un poco má el peso que el 'pichita' tiene en la vida de El Sol, y tiene mucho sentido que el cantante esté tan alegre de acompañar a su hermano.En uno de los videos se escuchaY la fiesta resultó no ser sólo para Alejandro sino también para Mollie Gould, la corista que ha acompañado al Sol en los últimos meses y que ahora parece ser su inseparable.