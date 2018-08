Call of Duty no es el único motivo por el que tomó la decisión.

"Yo terminé con ella y muchos creen que fue solo por 'Call of Duty', pero es obvio que no es la única razón. No quiero especificar ni entrar en detalles porque ya no es mi lugar. Sé que ella salió a echarme toda la responsabilidad en Twitter, casi todos los días, pero sigue dando ‘me gusta’ a mis contenidos en Instagram pese a que no me sigue. Eso no tiene sentido"