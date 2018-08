“Lo que si te voy a decir es que yo estuve en la universidad de Costa Rica porque en mi época cuando uno era señorita Costa Rica tenías que estar en la universidad, salí de la universidad porque me ofrecieron la beca aquí en México y vine y acabé mi carrera de actriz, terminé mi carrera y luego empecé en el cine, y la verdad sólo hice una película del género que no existe, género de ficheras, después hice películas de monja y no soy monja. (…) Me tocó hacer un cine precioso y gracias al cine fue que incursioné en la televisión donde hice telenovelas de niños, hice protagonistas, también he hecho musicales en teatro, cantando, bailando y actuando, entonces es una carrera que me ha costado mucho”.



"Con respecto a él no tengo nada que opinar, yo de un hijo de Joan jamás voy a hablar, más que lo que fuera bueno, porque sé lo que amaba Joan a sus hijos, lo que él defendía a la familia y con eso me quedo, yo siempre que pueda hablar bien lo voy a hacer, pero hablar mal no tengo nada qué hablar, no espero ninguna disculpa de él, cada quien tiene opinión sobre las carreras de las personas”.

Tras los comentarios que José Manuel Figueroa lanzó contra Maribel Guardia, la estrella ya le respondió y lo hizo de una manera muy educada.El hijo de Joan Sebastian 'menospreció' la carrera de Maribel y la comparó con la de su madre; dijo que Maribel hizo cine de ficheras mientras su progenitora estudiaba una carrera universitaria.Ella no se mostró 'incómoda' por lo que él dijo, y declaró:Maribel no piensa entrar en dimes y diretes y dijo que no le ofende en lo más mínimo lo que le criticaron.Con información de Tribuna y Agencias.