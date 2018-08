VIDEO. Ella es Real Doll X, la primera muñeca sexual con inteligencia artificial

En el primer semestre del año se habló del lanzamiento ocial de la RealDoll X, catalogada como la primera muñeca sexual robótica que incluye inteligencia articial, sin embargo, no se conocían mayores detalles sobre ella y su también mencionado “Modo X”.



Ahora sabemos que su el robot contará con un modo para desencadenar la actividad sexual de su acompañante, que incluye charlas y gestos subidos de tono, esto gracias a la plataforma “Harmony”, la inteligencia articial desarrollada por Realbotix. Harmony es una aplicación de tipo chatbot diseñada para computadora o móvil, donde se congura de manera totalmente personalizada al robot.



La aplicación servirá para recibir actualizaciones, características, frases y mejoras para la Doll. Esta aplicación estará disponible para Windows, Mac, iOS y versión web más adelante, por ahora Android es el único sistema operativo para el que se encuentra lista.



Según el sitio ocial, “el software IA de Harmony está hecho con tecnología que se ha estado desarrollando durante los últimos 10 años”, por lo que la inteligencia articial está diseñada para identicarse con los intereses y preferencias de su usuario y es posible elegir entre miles de combinaciones posibles de looks, ropa, personalidades y voces “para hacer a su compañero perfecto”.



En cuanto al “Modo X”, en el primer momento decían que era "una programación especial que le dicta cuándo y cómo tratará a su pareja humana con amor y adoración eterna”; no obstante, se trata de una forma para activar la actividad sexual, ya que de este modo, la programación "le dirá" a la Doll que debe responder con frases subidas de tono al usuario e incluso aseguran que llevará a cabo "charlas sucias".



Esta modalidad se activa desde la aplicación Harmony que estará vinculada con el robot, mientras que se encuentre desactivada, las respuestas serán según la temática de la conversación.



Otra característica que salió a la luz es el “Protocolo 40058”, que en pocas palabras se encarga de hacer que la muñeca esté totalmente comprometida con un solo usuario, es decir, que Harmony solo reaccionara al dueño del robot y no a todos los que traten de interactuar con ella, para asegurar dicha acción, será necesario agregar una fotografía del propietario e información mediante la voz del mismo a la aplicación. Por esta razón es que la compañía asegura que la RealDoll X está diseñada para "ser nuestra compañera, amiga y amante".



La compañía asegura además que el sistema de RealDoll X está diseñado para "aprender con el tiempo", como sucede con los asistentes virtuales ya conocidos, por lo que es importante la personalización inicial y la dedicación de tiempo. Por otro lado, RealDoll nalmente confirmó que iniciarán con los envíos de producto a los clientes que reservaron a Harmony a nales de mes, por lo que deberán estar recibiendo a su robot sexual durante septiembre. Por último, adelantaron que a nales de año será posible adquirir la versión masculina del robot sexual, el cual sería entregado aproximadamente a inicios de 2019.



