Tres décadas atrás, Kris Scharoun-DeForge fue a bailar, vio a Paul DeForge y de inmediato de enamoraron. Desde ese día, ella dice ‘vi los ojos de Paul y vi mi futuro’.

La pareja, que tiene síndrome de Down, celebró sus 25 años de matrimonio el 13 de agosto renovando sus votos.

“Ellos tienen un amor incondicional”, Susan Scharou, hermana de Kris, dijo a TODAY. “Ellos se complementan totalmente”.

El apoyo incondicional es el secreto de su largo matrimonio. Kris, de 58, dirige sus actividades y estilo de vida, mientras que Paul de 54 años, provee a Kris de apoyo emocional.

“Ella es más vulnerable emocionalmente y él siempre ha sido su apoyo”, Scharoun dijo. “Ella planea lo que harán y se hace responsable de los eventos sociales”.

Pero llegar al altar no fue fácil. Varios se opusieron a su relación y no creían que gente con síndrome de Down debiera casarse. Hasta la fecha, Kris y Paul parecen ser la única pareja casada con una discapacidad.

“Ellos han tenido muchas luchas”, dijo Scharoun. “Los veo como individuos que deberían tener el derecho de tomar esa decisión”.

La pareja estaba determinada en compartir sus vidas en Syracuse, Nueva York.

“Cuando se acercaban a lo 5 años de compromiso, ellos realmente querían casarse, así que empezaron a planear su boda”, dijo Scharoun.

Ella fue la dama de honor y el hermano de Paul fue el padrino, La recepción para 150 personas tomó lugar en Le Moyne Manor. Para Kris, ser una novia fue su sueño hecho realidad. De joven, ella decoraba su cuarto con fotos de vestidos de novia.

“Su boda fue una aventura maravillosa”, señaló Scharoun. “El principal deseo de Kris siempre ha sido ser un ‘yo de nosotros’”.

Con los años, Kris ama cocinar para Paul y los dos seguido van a los bolos y a bailes juntos. Vacacionaron en el campamento de Scharoun y son padrinos de su hija. Siempre se han apoyado incondicionalmente.

“Ellos han sido un modelo de amor incondicional a considerar en una relación”, dijo ella.

Scharoun cree que su hermana y su cuñado tienen el matrimonio más largo de cualquier pareja en la que ambos tengan síndrome de Down. La otra y única pareja que ella conoce es la de Maryanne y Tommy Pilling, de Reino Unido, que han estado casados por 23 años.

Mientras la pareja pasó años felices juntos, ambos enfrentan complicaciones de salud. Kris tiene diabetes tipo 1, el que ella controla por su cuenta y Paul tiene demencia, la que le viene a la gente con síndrome de Down de la población general. Paul actualmente se fue a cuidados intensivos y Kris aún está en su apartamento. Aun cuando Paul recibe un excelente cuidado, ha sido un cambio duro para la pareja.

“Tuvimos que decirle que él no iba a volver y fue realmente difícil para ella”, compartió Scharoun.

Kris estuvo en el hospital por neumonía y la pareja renovó sus votos en la capilla del hospital. Ellos aún se ven varias veces por semana.

“Él reconoce a Kris más que a nadie”, explicó la hermana de Kris. “Pero está yéndose de nosotros”.

A pesar de sus retos de salud, Scharoun dice que su hermana y cuñado son la prueba de que gente con discapacidades pueden tener matrimonios exitosos.

“Ellos deben definir sus vidas. Deberíamos preguntarles más sobre lo que quieren”, expresó. “Ellos saben lo que es bueno para ellos”.