Detectan daño de más de un millón en remodelación de estadio Domingo Santana

El daño observado

Más observaciones

-Respecto al “Convenio Marco” del 7 de abril 2017 celebrado entre “Ley Bravos” y la Comude León, cuando los convenios con organismos privados deben ser suscritos por el Presidente Municipal con la intervención de Comude previa autorización del Cabildo.

-Comude otorgó a “Ley Bravos” el uso de las instalaciones del parque Domingo Santana y del Velódromo por ocho años, de lo cual al tratarse de un bien de dominio público municipal no se acredita su otorgamiento mediante un proceso de concesión.

-Contrato con DSS Estructuras S.A. de C.V., del análisis de sus registros contables se observa la falta de reconocimiento contable de las estimaciones de obra.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lavalidó este martes el dictamen por unanimidad para aprobarlo el pleno en la última sesión del 18 de septiembre.En total la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)El pasado domingo am publicó un adelanto de los resultados de la auditoría específica que en abril del 2017 solicitó la entonces diputada local del PVEM, Beatriz Manrique Guevara.El monto mayor observado es pory supervisada externamente por Diez Ingenieros Especialistas S.A. de C.V., porque se autorizaron dos conceptos de obra de los cuales no se acreditó su ejecución total.Se observan otrosrespecto al mismo contrato porque se autorizaron cantidades correspondientes aOtra observación es por, mismo contrato y empresas, y lo observado reporta lo siguienteLa otra observación pores de un contrato distinto a Diez Ingenieros Especialistas S.A. de C.V., “generado por el porcentaje pagado a la supervisión externa, correspondiente a la autorización de cantidades de obra, de las cuales no se acreditó su ejecución”.La otra observación que no es por obra, pero, es “con relación al cobro de las aportaciones a cargo de Bravos León, por el uso de las instalaciones del estadio, que éste se obligó a efectuar en la cláusula séptima del Convenio Marco; de la cual, Comude-León no proporciona evidencia que acredite su cobro”.