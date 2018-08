Tres agrupaciones de música norteña que trabajan en el jardín de la Unión, se manifestaron contra el Gobierno municipal, por no permitirles el uso de amplificadores, acusando al área de Fiscalización de dar un trato preferente a otras agrupaciones musicales y los restaurantes de la zona.

Los 21 músicos afectados de los grupos “Jaime los primos” “Los coralillos” y “Actitud Norteña”, acudieron a la Secretaría del Ayuntamiento con la esperanza de llegar a un acuerdo que no los perjudique.

Ellos consideran que sus aparatos son pequeños y genera sonidos estridentes, y son necesarios ya que los usan como fuente de poder para algunos intrumentos.

“A los mariachis no los han sancionado para nada,y ellos tiene ya un exceso de ruido con sus trompetas. Los instrumentos de los mariachis están capacitados para una resonancia mayor y a ellos no les dicen nada” y a nosotros no nos están dando una opción” afirmó Alejando Aguilera.