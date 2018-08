“Seremos una fuerza constructiva, crítica, propositiva y comprometida. La sociedad mandó un mensaje claro sobre la violencia e inseguridad, la corrupción e impunidad, pobreza y desigualad”.



“La necesidad de tener una mayor cercanía con las autoridades y vamos a buscar un grupo unido, humilde, autocrítico, sensible e incluyente”, compartió.



“Lo que urge es tener un país en paz con seguridad, con legalidad y estado de derecho y evidentemente que la seguridad es un tema complejo; primero debemos entender que la seguridad es un asunto integral que abarca educación, empleo convivencia, no es un tema de delincuentes y policías”, aseveró.



“La mayor coordinación de estado derecho y eso implica mejores leyes, mejores policías y mejores ministerios públicos y finalmente se requiere una mayor participación ciudadana”, añadió el legislador electo.



“Lo que se hizo era necesario para mandar un mensaje claro de que no podíamos permitir un sistema de un sindicato que exhibía en ocasiones conductas clientelares, corporativas corruptas y corruptoras”.



“Cuando el Presidente dice ‘vamos a erogar’ hay que ver de qué se trata; estamos abiertos, pero no es desmantelarla y no vamos a regresar a donde el sindicato mandaba en las plazas, eso es absolutamente inadmisible”, aseveró.

Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal electo y próximo líder de la bancada panista en el Congreso de la Unión, empujará para que su equipo sea cercano a los ciudadanos y la contribución legislativa tenga impacto en la lucha contra la inseguridad.El fin de semana pasado fue nombrado por la dirigencia nacional del PAN coordinador del grupo parlamentario.Informó que los temas pendientes para la legislatura son bastantes, uno de ellos es buscar la reforma para la prisión preventiva en la portación de armas de fuego.El ex Gobernador y ex Rector de la Universidad de Guanajuato resaltó que la Reforma Educativa fue un proceso necesario en el país y aunque advirtió que no están negados a dialogar cualquier propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tienen claro que ningún sindicato debe volver al poder.Romero compitió por la diputación federal en el cuarto distrito que corresponde a los municipios de Guanajuato, San Felipe, San Diego y Ocampo.