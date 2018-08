‘Congelan’ ley de prevención del delito

“Se estuvo platicando con Gobierno del Estado en esos momentos, hace varios meses, y lo que nos pedían era que estuviera detenida para poderla robustecer un poco más, y es un tema que está pendiente en el Grupo Parlamentario del PAN”, declaró el legislador.



“(Se nos dijo) Que no se tocaban puntos que fueran más allá de la Ley Federal, dentro de la iniciativa se toca el concepto de la cultura de paz, que es un tema novedoso que no estaba en la Federal, y es parte de lo que queremos robustecer para no sea una copia fiel”, dijo.

El diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado,, es una más de las que están en la ‘congeladora’.“Es una iniciativa que vale la pena, siempre lo he dicho y discutido, hoy en día es un decreto por el cual están funcionando varias políticas públicas de prevención del Gobierno del Estado, hoy está en stand by, está radicada pero no hay una metodología para revisión.Al cuestionarle de qué manera se enriqueció entonces la iniciativa aceptó que está igual.El panista silaoense explicó que desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se consideraba que la iniciativa no tenía razón de ser pues era una adaptación de la Federal.Recordó que la propuesta tiene el objetivo de alinear en una política de prevención del delito las estrategias de diferentes dependencias, no sólo de Seguridad Pública, sino de Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Social, Deporte, DIF, Institutos de la Mujer y los Jóvenes, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, y más.El Presidente de la Comisión de Seguridad aceptó que no tienen un diagnóstico sobre las acciones y el impacto de los programas de prevención del delito aplicados en Guanajuato.Lo que sí hay es una auditoría al desempeño a programas de Seguridad del Estado que realizó la ASEG (Auditoría Superior del Estado de Guanajuato) y aprobó el Congreso en la sesión del 21 de agosto, que incluyó el de, del cual concluyen que no hay indicadores suficientes para medir resultados.