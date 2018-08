Comercializadora Industrial Zacatecas S.A de C.V. (CIZ), que vendió botas para los agentes de Tránsito de León, engañó a las autoridades municipales y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) al dar como domicilio fiscal una nave industrial donde venden elotes.Al respecto, el director de Servicios Generales, Genaro Villalpando Hernández, reafirmó que en una constancia oficial que emitió el SAT el pasado 6 de junio señala como domicilio fiscal Privada Lomas de la Isabélica 2500, fraccionamiento Lomas de la Isabélica, en Zacatecas.Aseguró que ellos, al otorgar estos contratos, se amparan documentos oficiales expedidos por otras autoridades como el SAT, por lo que las compras se han realizado con transparencia y apego a la ley.

“El Municipio garantiza que no le van a causar un daño al erario municipal, porque no se paga nada si no se entrega el bien. Al firmar el contrato nos debe dar una garantía y se le pide una fianza en caso de algún incumplimiento”.



“La experiencia que tenemos es el caso particular de esta empresa (CIZ) es que desde la licitación pasada sí cumplió, obviamente que si no hubiera cumplido se hubiera realizado un procedimiento”.

Sin embargo, desde hace tres años CIZ abandonó el domicilio mencionado, ubicado en un complejo compuesto por cerca de 30 bodegas de distintos giros donde se localiza la nave número 2500, ocupada actualmente por un comerciante de elotes cocidos y asados, llamado ‘Súper Elotes’.Para el Municipio de León esto no es obstáculo para no otorgarle contratos, además de las botas se le compraron 300 candados de mano metálicos, con un costo de 379 pesos cada uno.Respecto al domicilio en el que podrían localizar a la empresa en caso de que lo requirieran, Genaro Villalpando señaló que esto no es motivo de riesgo para el Municipio ni los recursos que se están invirtiendo en esta compra.Villalpando Hernández dijo que La ley Federal establece que se cumplan con los requisitos fiscales, por lo que es suficiente con el domicilio que la empresa entrega y cown la entrega del documento oficial del SAT, por lo que mencionó se actúa de buena fe.El Director reafirmó que la única empresa que cumplió con los requisitos fue la comercializadora zacatecana, razón suficiente para otorgar el contrato de un millón 368 mil 800 pesos, cuyo recurso proviene de la Federación a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 2018 y que el Comité de Adquisiciones decidió la entrega del contrato.Los lineamientos que establecen los requisitos que deben cumplir estas botas, apuntó el funcionario, dependen también de la federación pues los establece el Fortaseg.Para la entrega de los 2 mil pares que se le compraron este año, la empresa tiene como fecha límite de entrega el próximo 10 de septiembre.