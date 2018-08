Venta de pirotecnia tiene que ser autorizada por Sedena, aclara Municipio de Irapuato

“La venta de pirotecnia no tiene un punto en especifico para venderse, la gente que tiene el permiso se les autoriza vender hasta 10 kilogramos de pirotecnia, pero si la gente quiere revender, esto no tiene autorización para hacerlo ya que tendrían que estar autorizados; es aquí donde nosotros como Protección Civil debemos estar muy pendientes junto con la autoridad Federal para evitar esto”, comentó Segoviano Tovar.

Ahora que se aproximan las fiesta patrias y comienza a verse pirotecnia en diferentes puntos de la ciudad, el director deya que no se tiene un punto como tianguis o venta autorizado para venderla.Cabe mencionar que sí la gente que tiene ese permiso para vender la pirotecnia y quiere revender en sus tiendas o locales, no están autorizado para realizarlo, es por ellos que tanto Protección Civil como las autoridades Federales deben estar pendientes a esta situación.Las medidas precautorias que deberán tomarse para estas próximas fechas arrancando desde las personas que cuentan con este permiso, no deben de tener almacenaje de madera, humedad adentro, tener material hidroscopico que absorba la humedad y tener una barra que pueda ser utilizada para aterrizar la energía estática del cuerpo.En cuanto a los usuarios se les recomienda no almacenar la pirotecnia y siempre un adulto debe estar supervisando al niño en caso de que sea él quien quiere utilizar pirotecnia.El director de Protección Civil dijo que cualquier manejo de este material o tipo de humedad que este dentro de la casa o cualquier chispa, incendio o explosión puede ser grave.Otras de las recomendaciones es mejor no utilizar la pirotecnia,si no es utilizado por personal especializado, además de que es una contaminación latente ante el medio ambiente.Por último el director de Protección Civil dijo que se denuncie la venta clandestina de este material, ya que el año pasado ocurrió una fuerte explosión en una casa habitación donde se almacenaba pirotecnia y donde esto pudo ocasionar perdidas humanas.