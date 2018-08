Oaxaca pide al IMPI frenar otorgamiento de Denominación del Mezcal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, encabezó una marcha este martes en la Ciudad de México, para protestar por la inclusión de varios municipios de otras entidades a la denominación de origen del mezcal.Al mandatario estatal lo acompañó la Unión de Mezcaleros Artesanales y Ancestrales Corazón de Maguey Lasstoo Doob. A.C. de Mitla, Oaxaca. La marcha inició en la Plaza San Jerónimo y terminó en la sede del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en la cual participaron alrededor de mil productores de mezcal.El gobernador urgió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reconsiderar los mecanismos utilizados para otorgar la Denominación de Origen del Mezcal, toda vez que suman 500 mil hectáreas certicadas y, de incrementarse, se podría perder el prestigio y el valor ganado.En entrevista luego de su participación en el movimiento pacíco por la defensa de la Denominación de Origen del Mezcal, dijo que no comparte la interpretación jurídica del IMPI y mucho menos la idea de ampliar la certicación a nivel nacional. Señaló que la Ley de la Propiedad Industrial protege a un producto originario de cierta región geográca del país, cuya calidad o característica se deben exclusivamente a las condiciones, tanto naturales como humanas.El mandatario estatal indicó que hoy se tiene más de 500 mil hectáreas que cuentan con la Denominación de Origen del Mezcal, en tanto, del Tequila, Coñac y Champán sólo hay 100 mil, 80 mil y 30 mil hectáreas, respectivamente."Si seguimos con esa interpretación podemos hasta perder la Denominación de Origen", argumentó Murat Hinojosa, ya que no es un producto homogéneo por ser artesanal y, por tanto, pasaría a producirse a nivel internacional como ocurre con el vino."(El mezcal) es un producto de generaciones y tradiciones de los pueblos originarios y ha alcanzado una reputación. Así es que consideramos que las acciones, en el servicio público, no han estado a la atura del patrimonio nacional", insistió. Por su parte, el presidente del Consejo Regulador del Mezcal, Hipócrates Nolasco Cancino, recordó que en 1994 se otorgó por vez primera la denominación a los estados Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango.Tiempo después se integraron Tamaulipas, un municipio de Guanajuato, 29 localidades de Michoacán y 115 más de Puebla. "Hasta aquí eran más de 965 municipios y estamos por llegar a los mil", estimó. Agregó que en fechas recientes se otorgó la certicación a otros 44 municipios del Estado de México, Aguascalientes y Morelos, a los cuales "no reconocemos y solicitamos que haya una revisión seria del procedimiento"."No estamos en contra de que se incorporen más pueblos mezcaleros, de hecho hay algunos que lo merecen, pero se logra meter uno y se cuelan 10", manifestó el dirigente. Nolasco Cancino consideró que el interés de la bebida tradicional obedece a los buenos resultados económicos que ofrece a las comunidades productoras, principalmente, pero también les resta competitividad y, sobre todo, el prestigio ganado durante años.Precisó que desde hace seis años se pasó de envasar 200 mil litros a casi cinco millones de litros de mezcal, las exportaciones crecieron más de 600 por ciento y el número de destinos internacionales subió de 30 a 64.Mientras que el valor del mezcal creció mil 500 por ciento y del maguey se incrementó mil 800 por ciento en las comunidades. "Es una categoría que ha ganado prestigio (...), pero exigimos que esos pueblos muestren herencia mezcalera, tradición y persistencia cultural en la producción", remarcó