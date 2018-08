OOOTRA VEZ

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como en seguridad no hay mucho que destacar, la Secretaría de Seguridad Pública de León otra vez presumió su certificación de Calea Triple Arco que recibió en julio pasado.Los ciudadanos de a pie desconocemos a ciencia cierta para qué nos sirve, pero en la administración municipal andan celebre y celebre. A finales de julio, el secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña, su particular Mario Martínez y la directora de la Academia, Leilani Tortolero viajaron a Michigan, en EU, para recibir la acreditación.A su regreso reunieron a la prensa para dar detalles del reconocimiento y ayer otra vez organizaron un evento para presumirlo, pero ahora en el Forum Cultural con el director de Calea, Craig Hartley como testigo.Calea certifica los procesos del C4 y de la Academia Metropolitana, pero contrasta que en la práctica las llamadas de los ciudadanos al 911 tardan en responderse y los policías fallan en los protocolos de detención y en los traslados, entonces ¿de qué sirve Calea?.Ayer cerró el registro de aspirantes a estar en el Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. A la convocatoria que lanzó el Congreso del Estado se inscribieron 16 personas, de entre las cuales el Legislativo nombrará a seis.Entre los aspirantes están nombres como el de Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León; Lourdes Cásares, actual presidenta del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres; y de la directora de Posgrados de la Universidad de León, abogada Verónica Aguilar, entre otros.Lo que ahora sigue es que quienes cumplieron con los requisitos de la convocatoria serán citados por la Junta de Gobierno del Congreso del Estado a entrevista. Ellos definirán la lista de los que consideren idóneos y la turnará para su dictamen a la Comisión de Derechos Humanos, y finalmente votarse en el Pleno (en la última sesión del 18 de septiembre).El ombudsman, José Raúl Montero de Alba, llegó al cargo en noviembre de 2016 y desde entonces, confirmó, no cuenta con un Consejo activo, pues el que había cumplió su periodo. El cargo es de carácter honorario y está contemplado que dos de los nombrados duren solamente un año; otros dos por dos años, y dos más el periodo completo de tres años.El presidente nacional de Coparmex, Gustavo Hoyos, hizo un agradecimiento público en sus redes sociales al leonés Juan Rodrigo Moreno, que en su calidad de Consejero de Asuntos Internacionales encabezó el equipo que colaboró en las negociaciones del TLC.Para el abogado leonés lo que se tiene ya “es una buena base para dar certidumbre a la inversión y al comercio con Estados Unidos”, y celebró que se eliminó la famosa cláusula Sunset como estaba previsto (que era terminar el acuerdo comercial cada cinco años).Pero falta, advierte el paisano, incorporar esta semana a Canadá y definir aspectos claves, como las reglas de origen automotriz, temas laborales (salarios, condiciones), y la nueva cláusula de revisiones periódicas del Tratado (a 16 años con revisión los primeros seis).El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, celebró en sus redes que el domingo pasado corrió el Maratón de la CDMX, su décimo segundo. “Fue difícil y no ha sido mi mejor tiempo (tres horas 35 minutos)”, lamentó. Dicen que tal vez si lo persiguiera Vero Cruz (con eso de las denuncias de acoso a estudiantes) haría mejor tiempo. ¿Será?El abogado y empresario leonés, Juan Rodrigo Moreno, con la representación de Coparmex Nacional, participó en el proceso de las negociaciones de Estados Unidos y México para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).En la fotografía –tomada el domingo- está el ex Presidente de Coparmex León (último a la izquierda) con el secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo, y representantes de sectores empresariales del País que estuvieron en el cuarto de junto de las negociaciones.