Iván Rodríguez, el chico maravilla en Club León

La importancia del querer hacer y hacerlo bien la vemos en Iván Rodríguez.pero profundamente trascendental para el buen accionar de un equipo.Hoy en la Liga,El León sigue a media tabla, pero ya suma puntos que le acercan al grupo que califica. Un triunfo más y se mete de lleno.En el futbol las partes son las claves de un todo y nada como tener una línea media que se discuta.en la doble contención verdiblanca.En ocasiones las circunstancias más oscuras son las más lindas cuando hacen que los técnicos encuentren fórmulas efectivas en sus tácticas y estrategias.Resultado:dejando al Capo en la banca en Toluca.Es casi un hecho que Aquino no esté contra Pumas pues todo apunta a que la lesión que presenta vaya para más de una semana, como también es un hecho que Iván repita su tercer juego como titular en este torneo.al considerarlo como titular. De ahí, Iván se mantuvo en el once hasta el Clausura 2018., quien se topó de frente a una competencia natural por el puesto contra el peso específico de Mejía, la incorporación del seleccionado peruano Aquino y el regreso como subcampeón de Leo López. Es más, Iván vio minutos hasta la jornada cuatro.Iván ya no suma para cumplir este lineamiento, pero es lo más joven que tiene el León con los tamaños para ser titular sin que nadie lo discuta.Esto lo escribo con el debido respeto para Price, Calero, Lara, Torres, Osvaldo Rodríguez, Mascorro y Moreno, también registrados con el primer equipo.tales casos de Aldo Rocha y del mismo Leo.Es de esos que los minutos en cancha le han dado sapiencia para saber qué hacer con el balón y robarlo cuando no lo tiene.. De cualquier forma, sabe que su posición no acapara reflectores a pesar de ser indispensable en el futbol. Aférrate, Iván.@geraslugo