2018-08-29 20:22:57 | REDACCIÓN | @superdeportivo

La novena leonesa pierde la doble cartelera y se atora rumbo a playoffs

Los Bravos sufrieron en el estadio Fray Nano. Foto: Cortesía



La lluvia le regaló un día más a Bravos, pero la suerte no les sonrió en el estadio Fray Nano. Con pizarras de 13-6 y 4-2 en una doble cartelera, Diablos Rojos del México se adueñó de la serie y, además, se afianzó en el primer lugar de la Zona Sur.

Con los dos triunfos, la novena capitalina ligó seis victorias, mientras que los de Luis Carlos Rivera, si pretenden clasificar a playoffs, tendrán que corregir los detalles que los apuñalaron desde la lomita.

En el primero de la serie, los escarlatas se apoderaron por completo del diamante y vencieron 13-6 a los leoneses que no conseguían contener los potentes batazos de su rival que, la mayoría de las veces, se volaban la barda.

En el segundo choque la situación no mejoró aunque Bravos, con una carrera de Félix Pie impulsada por Daniel Cornejo, se puso arriba en la pizarra apenas en el primer rollo. La ventaja duró muy poco pues en la tercera, , Luis Jiménez igualó.

Hoy, Alejandro Soto será el pitcher abridor de Bravos en un duelo en el que los leoneses necesitan despertar.