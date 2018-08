Los jóvenes que convocaría el 'Tuca' Ferretti

El nuevo director técnico nacional interino, Ricardo Ferretti lo dijo abiertamente, su trabajo consistirá: “Ahorita es pensando en un proyecto largo, como me lo mencionaron, pensando en el proyecto de 2022 y naturalmente la lista va a ser tirando mucho a esta posibilidad de jugadores”.



Así que el plan del Tuca es llamar a jóvenes, el plan es tener un equipo que llegue con un promedio de edad de 27 a 30 años a la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Tiene el futbol mexicano suciente materia primera para eso?



Expertos consultados por EL UNIVERSAL Deportes coincidieron que lo mejor para esta serie de juegos amistosos que restan en el año, dos en septiembre, dos en octubre y dos en noviembre, es olvidarse de la base que jugó la pasada Copa del Mundo, y ver hacia la Liga y las nuevas guras.



Si se piensa en jugadores que tengan para el Mundial asiático máximo 30 años, hay que trabajar con menores de 25, lo que es difícil encontrar en México considerando las reglas a favor de los foráneos.



Porteros. Más allá de que Guillermo Ochoa pueda mantener el nivel a pesar de su edad (33 años) habría que ver hacia abajo y comenzar a foguear a gente como Gibrán Lajud (24) de Tijuana, alguna vez considerado por Juan Carlos Osorio o Raúl Gudiño (22), quien jugó en Europa y ahora lo hace en Chivas.



Defensas. Carlos Salcedo (24) y Diego Reyes (25), ambos mundialistas, entran en el rango de la edad y bien pueden encabezar el proyecto a Qatar; detrás de ellos aparece gente como César Montes (21), Jordan Silva (24), además sorpresas como el americanista Jorge Sánchez (20), el puma Alan Mozo (21) o jóvenes consolidados como el santistas José Abella (24).



Volantes. Jonathan González (19) encabeza esta línea. El juvenil de Rayados fue convencido para abandonar la selección de Estados Unidos y jugar por México. A su lado puede estar el nuevo tridente de Pachuca: Erick Gutiérrez (24), Víctor Guzmán (23) y Erick Aguirre. Además de los jugadores de moda como Diego Lainez (18) de las Águilas del América y Roberto Alvarado (19) de Cruz Azul.



Delanteros. En el ataque es donde es más complicado encontrar diamantes. Los europeos Hirving Lozano (23) y Jesús Manuel Corona (25) serán seguramente los infaltables en la lista, a ellos se les podría unir otro foráneo como Omar Govea (22). En la Liga local Rodolfo Pizarro (25) irá por su revancha después de no haber sido convocado a la Copa del Mundo. Pero el problema está en el eje del ataque, ya que no hay ningún centro delantero nato, mexicano, que a esta edad destaque. Sólo promesas como Madrigal (25) de Monterrey o J.J. Godínez (21) de Guadalajara que no han hecho nada para merecer ser llamados.



Ricardo Ferretti presentará su lista en los próximos días, y aunque no todos serán jovencitos, deberá comenzar a trabajar con ellos; esa es su consigna, esa es su misión, en su segundo interinato en el Tricolor.