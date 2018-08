Ahora, instalado, cómodamente, desde su cuarto de control en los Tigres; El Tuca opera a placer, rinde cuentas a una directiva, a un sólo dueño; todo o casi todo lo que pasa en el mundo Tigre él lo controla, supervisa o por lo menos está enterado. Siempre con el apoyo total e irrestricto. Ya fue multicampeón, gana bien, vive bien. Le va muy bien.



El Tuca en Tigres es Rey. En la Selección pudiera terminar como “Buey”.

Al Tuca le debe de dar "hueva" o "miedo" dirigir al cien por ciento la selección nacional.o conoce también que sabe que con la Selección Mexicana simplemente no puede.Lo ha ganado todo como jugador y como entrenador en la Liga.Tiene reconocimiento como entrenador. Credibilidad que ha forjado durante una larga carrera como entrenador. En el futbol mexicano tiene un gran nombre. Todo , tiene todo para dirigir a la selección pero no lo quiere hacer.Deja la apatía, mídete con algo más grande.En nada se compara dirigir a Tigres, en nada se compara dirigir a Chivas, Monarcas o Pumas. No te escondas tras tus críticas, mídete. Llégale a los moleros. Peléate con los dueños para que te dejen armar la selección. Lidia con los intereses de jugadores ´top´ que militan en Europa.¿Tienes miedo?¿Te da flojera dirigir la selección del país que tanto te ha dado? ¿A qué le temes, Tuca?Tuca, ¿no te molesta estar tan cómodo?No creo que el Tuca sea el salvador de la selección nacional, pero estoy convencido que es él la persona más calificada para dirigirla, nos conoce y lo conocemos. El futbol mexicano no necesita caudillos, no necesita científicos, necesita quién lo conozca, quién lo entienda y quién lo confronte contra sí mismo, pero no..., no molesten al ´Tuca´, él está cómodo en Tigres.