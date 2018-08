La ausencia deel 7 de septiembre en Houston.

Cavani juega con PSG, pero no estará en duelo ante México

Plantel:

y no ofrece grandes variantes respecto al plantel que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Rusia.Dentro de ese panorama,quien ya había sido citado anteriormente pero no fue tenido en cuenta en el plantel mundialista., ya que el entrenador del combinado mayor, Oscar Washington Tabárez, aún no ha renovado su contrato.y será la primera presentación de “la Celeste” luego de la Copa del Mundo.Fernando Muslera (Galatasaray, Turquía) y Martín Campaña (Independiente, Argentina).Diego Godín (Atlético Madrid, España), José María Giménez (Atlético Madrid, España), Gastón Silva (Independiente, Argentina), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa, Portugal), Guillermo Varela (Peñarol, Uruguay) y Martín Cáceres (Lazio, Italia).Carlos Sánchez (Santos, Brasil), Matías Vecino (Inter, Italia), Nahitan Nández (Boca Juniors, Argentina), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro, Brasil), Rodrigo Bentancur (Juventus, Italia), Lucas Torreira (Arsenal, Inglaterra), Diego Laxalt (Milan, Italia), Gastón Pereiro (PSV, Holanda) y Cristian Rodríguez (Peñarol, Uruguay).: Luis Suárez (Barcelona, España), Christian Stuani (Girona, España), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey, México).