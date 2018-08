Serán ocho los futbolistas mexicanos que pelearán por los títulos de lay laen el ciclo 2018-2019 y la lista es encabezada por Hirving, estrella delde Holanda.En total, México tendrá a cuatro representantes en la Champions League: Lozano y Erick Gutiérrez (recién llegado al PSV), así como Héctor Herrera y Jesús Tecatito Corona, ambos elementos del Porto de Portugal.En la Europae League, el torneo secundario en el balompié del Viejo Continente, competirán Carlos Salcedo, zaguero en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga; Francisco Guillermo Ochoa como arquero titular de Standard Lieja de Bélgica, Andrés Guardado con el Betis de Sevilla y Miguel Layún con el Villarreal.De entre estos ocho elementos, sin duda destaca Hirving El Chucky Lozano, clave en la clasificación del PSV, luego de eliminar al BATE Borisov de Ucrania en la fase previa de la Champions League.Lozano es además la promesa de la Selección Mexicana, luego de una cumplidora actuación en el Mundial de Rusia 2018, por lo que es probable que esta sea su última campaña en el PSV, pensando en fichar por alguno de los clubes más importantes de Europa.A su lado estará Erick Gutiérrez, quien también asistió al Mundial con México, pero no pudo mostrarse. Su llegada al PSV, anunciada poco después de que el club se aseguró la clasificación a Champions, le abre las puertas para despegar definivitivamente, con sólo 23 años de edad.La otra pareja mexicana la forman Jesús Emanuel Corona y Héctor Miguel Herrera, ambos en el Porto, que avanzó directo a la fase de grupos de la Champions, como campeón de la liga portuguesa.Herrera es el mexicano con más experiencia en este torneo continental, pues no sólo es titular indiscutible con el Porto, sino que desde hace un año porta el gafete de capitán.A Corona le ha costado más encontrar regularidad y su mayor aporte se da como relevo, aunque en ese rol tiene mucho peso ofensivo en una escuadra que tratará de dejar atrás los fracasos y de acceder al menos a Cuartos de Final.En la Europae League, Guillermo Ochoa quiere trascender luego de las frustradas negociaciones que vivió en el verano, pues no pudo fichar por algún cuadro más importante. En el Standard de Lieja es titular y figura y esta escuadra será exitosa si sortea la ronda de grupos.En España, Andrés Guardado tiene quizá su última oportunidad de brillar a nivel continental, como pilar del medio campo con el Betis, la escuadra que sorprendió a la Liga Española el ciclo anterior.También en la liga ibérica está Miguel Layún, quien tratará de afianzarse con el Villarreal, para luego pelear en la ronda grupal de la Europa League, un torneo que ha sido dominado por los cuadros españoles en la década reciente.Finalmente, Carlos Salcedo pinta como figura defensiva del Eintracht, cuadro obligado al menos a pasar la primera fase de la Europa League, para luego tratar de sorprender.