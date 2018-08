Michael Jackson cumpliría 60 años de edad

“Remember the Time”.

“Dangerous”

innovadoras coreografías y efectos especiales.

Eddie Murphy, Iman, y el jugador de baloncesto Magic Johnson.

Janet se asoció con el artista Kwaylon Rogers,

Janet, situada como toda una reina, juzga las coreografías de varios bailarines,

El controvertido Kwaylon Rogers en una premiación el año pasado./ Foto: Especial

Kway y Janet se conocieron en los Premios Billboard

A la producción y los bailarines les bastó sólo un día para ensayar

Michael Jackson perdió la vida en junio del 2009

Conrad Murray

Un día como hoy,, y su hermana, Janet Jackson, decidió recordarlo con un homenaje a uno de sus videos favoritos:Janet Jackson y Michael Jackson cuando eran unos niños./ Foto: EspecialEl video original de este tema, incluido en el disco, se convirtió en uno de los más largos de la historia. Está situado en el antiguo Egipto, y ofreceAdemás aparecen artistas reconocidos comoMichael Jackson en el rodaje de "Remember the Time" junto a Eddie Murphy y Ian./ Foto: EspecialPara honrar la memoria de Michael,también conocido como @BlameItOnKway con sus 3.6 millones de seguidores de IG, para grabar un video de 1 minuto y 11 segundos de duración, en el quede la misma manera que Iman lo hizo en el video de “Remember the Time”.Esta idea del video surgió luego de quea principios de este año. Se llevaron bien y, poco después, a Kway se le ocurrió hacer este video homenaje y lanzarlo el día que Michael Jackson hubiera cumplido 60 años.junto al actor Diamond Batiste. Después se grabó el video bajo las indicaciones de Janet.Janet Jackson en su papel como toda una reina en el video homenaje a Michael Jackson./ Foto: TMZtras sufri un paro cardíaco en su casa de Holmby Hills. Los paramédicos y el personal del Centro Médico de la UCLA que llegaron a la mansión, no pudieron reanimarlo.Michael Jackson en marzo del 2009, meses antes de su fallecimiento./ Foto: EspecialEl médico de Michael,, finalmente fue declarado culpable de homicidio involuntario.Mira el video original de "Remember the Time" de los noventa:Y ahora, mira el video homenaje que realizó Janet Jackson a su querido hermano:TE PUEDE INTERESAR:EN TENDENCIA: