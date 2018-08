MejorSolaQueConMaluma, la campaña contra el machismo de Maluma

muchas mujeres están hartas de verse estereotipadas como simples objetos para satisfacer el goce masculino.

MIRA:

#MejorSolaQueConMaluma

hombres y mujeres no han parado de sumarse, todos ellos aparecen dedicándole una peineta al reguetonero.

"Basta ya con la cosifiación de nuestros cuerpos. Ojalá la gente se dé cuenta de lo machistas que son tus letras, deje de escucharte y así dejes de lucrarte del machismo"

"En las escuelas no bailaremos al ritmo del machismo. Los docentes sabemos que #MejorSolaQueConMaluma. Música, fiesta y alegría siempre, pero no a cualquier precio"

POLÉMICA:

"Maluma, te queremos, pero despierta ya, hasta nuestro país está avanzando"

la plataforma Change.org intentó cancelar un concierto en Palencia

¿YA VISTE?:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Maluma no deja de estar en el centro de la polémica. Desde que el cantante de 24 años publicó en su cuenta de Instagram una imagen suya rodeado por siete mujeres delgadas de largas piernas y melenas brillantes, apenas vestidas con ropa interior, no le han parado de llover críticas.Si esta imagen de la grabación del videoclip de su último sencillo Mala Mía no se salvó de los comentarios contra el artista colombiano por machista, el propio videoclip no hizo más que acrecentarlos desde que se publicó hace dos semanas. Y es queLa indignación hacia el cantante, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño, ha encontrado su mejor altavoz en Twitter e Instagram con la campaña, una iniciativa que va en contra de "la imagen de la mujer que el cantante de Mala Mía proyecta", según el comunicado difundido por la usuaria @calcetesbrutes, quien inició la campaña y animó a los usuarios a hacerse una foto en la cama y compartirla en las redes.Desde su inicio el 17 de agosto,Los versos del cantante ("Me besé a tu novia, mala mía" o "Aquí estoy yo, yo para darte lo que tú quieras beber") parecen no gustar a todos., son algunos de los comentarios que han dejado tanto hombres como mujeres.A la campaña se ha sumado también la actriz y periodista Tereza Lozano del dúo feminista Towanda Rebels, así como Lucy Vives, la hija del cantante colombiano Carlos Vives., escribió la joven modelo de 22 años en su cuenta de Instagram.No es la primera vez que el intérprete de Felices los cuatro provoca una ola de repulsión hacia su música. En abril de este año una campaña dedel cantante de reguetón más exitoso a nivel mundial.La campaña recogió más de 25 mil firmas. Pero no era la primera iniciativa online en su contra. En diciembre de 2016 la misma plataforma recogió una iniciativa para que se retirara el vídeo de Cuatro Babys que fue calificado por miles de oyentes de machista.