En imágenes, todo lo que necesitas saber de los 60 años de Michael Jackson

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, mejor conocido como Michael Jackson, nació el 29 de agosto de 1958, en Gary, Indiana, Estados Unidos.cuando, junto a sus hermanos, formó el grupo Jackson Five. Sus integrantes: Jackie, Tito, Jermaine y Marlon. Luego de 10 materiales discográficos, el grupo se disolvió, debido a que Michael inició su carrera en solitario.En 1978, su imagen invadió al público al personificar al "espantapájaros" en la película "El Mago", en la que compartió créditos con Diana Ross ("Dorothy"), Nipsey Russell ("Hombre de Hojalata") y Ted Ross ("León"), entre otros.Por esos mismos años, se sometió a diferentes cirugías plásticas, incluyendo rinoplastia e implante de quijada. Una de las enfermedades que también se le diagnosticó al Rey del Pop fue el síndrome de Peter Pan, el cual se caracteriza por no querer dejar de ser un niño, pese a su crecimiento.por parte del líder de la Casa Blanca, en ese entonces, Ronald Reagan, con el fin de reconocer el apoyo del artista a la campaña gubernamental que luchó en contra de combinar el alcohol con el volante. "Beat It" fue utilizado en anuncios de televisión para prevenir a los conductores sobre los efectos del alcohol a la hora de conducir.a lo largo de su carrera fue "Thriller", producido por el cantante junto a Quincy Jones, y que lanzó en 1982. Logró vender más de 100 millones de copias a nivel mundial, de acuerdo con la agencia EFE. Debido al éxito del material, el cual incluye temas como "Billie Jean" y "Beat It", también fue acreedor de 8 premios Grammy en 1984.experimentó con diferentes ritmos: rhythm & blues, soul, funk, disco y dance. Esta diversidad lo llevó a posicionarse como el Rey del Pop, además de que, económicamente, también le era redituable, al grado de ganar más de 100 millones de dólares en un año., el artista sumó 38 nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera, y 13 premios ganados, entre los que destacan Mejor Video Musical ("Leave Me Alone", 1989), Canción del Año ("We Are The World", 1985), Álbum del Año ("Thriller", 1983), Grabación del año ("Beat It", 1983)., fue su tercer paquete de grandes éxitos en menos de diez años. Esta caja logró vender 250 mil copias en todo el mundo, luego de haber sido lanzada en el año de 2004.éste último quien murió en junio pasado, y que se supo, gracias al médico Conrad Murray, que castró químicamente al cantante al obligarlo a inyectarse hormonas para mantener su timbre de voz, cuando él era aún un niño.dejaron impactados al público estadounidense al interpretar el tema "The Way You Make Me Feel", en el Michael Jackson: 30th Anniversary Special en el Madison Square Garden. Esta fue la última presentación en vivo de Jackson de la canción frente a una audiencia.fue acusado de abuso sexual infantil.En los años 70, ya había estado en el País, debido al grupo Jackson 5; sin embargo, como solista sólo vino en esa fecha. Para ese entonces se esperaba que el intérprete cerrara su visita a México, con un concierto en Monterrey, pero él canceló su gira debido a su inestabilidad emocional así como el constante acoso por parte de los fans y medios de comunicación.en el estadio O2 Arena de Londres, como parte de un cocepto titulado "This Is It", pero estos ya no se llevaron a cabo por el repentino deceso de la estrella.a causa de un paro cardiaco ocasionado por una sobredosis de analgésicos recetadas por el doctor Conrad Murray.que reunía los ensayos del cantante para los 50 shows que ya no logró realizar.en el Staples Center, en un evento que reunió estrellas, familiares y colegas del Rey del Pop.TE PUEDE INTERESAR: