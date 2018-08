Iñárritu, Cuarón y más de cien realizadores desconocen al presidente de la Sociedad de Directores

114 directores de cine solicitaron a la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, su intervención para “romper con los cotos de poder” al interior de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales.



El grupo de inconformes incluye a Alfonso y Carlos Cuarón, Eugenio Derbez, Gael García Bernal, Alejandro González Iñárritu, Carlos Carrera, Gustavo Loza, Diego Luna y Luis Mandoki, quienes rmaron una carta en la que aseguran que la Sociedad opera desde hace 18 años con la “sobrerrepresentación de un grupo selecto de directores”, por lo que desconocieron a Juan Antonio De la Riva como su presidente.



Aseguran que la más reciente elección de este gremio fue ilegal. “El Consejo Directivo de la Sociedad surgió de unas elecciones convocadas en base a estatutos ilegales”, se lee en la carta. Los directores explican que tras esta elección a la que consideran injusta, interpusieron una queja ante el INDAUTOR, institución a la cual, aseguran, le correspondería evaluar y anular las elecciones ya que los estatutos nunca fueron sometidos a su revisión. Pero la respuesta que recibieron fue negativa.



“El director Manuel Guerra Zamarro, se niega a hacer justicia con esta gran omisión, porque no analiza la ley, ni pondera los derechos humanos de los miembros de la Sociedad Mexicana de Directores”. En este punto es en el que los cineastas decidieron hacer pública una carta para apelar a la autoridad de la Secretaría de Cultura y que se le exija a Manuel Guerra resuelva esta “grave situación”.



En la carta se asegura que “el selecto grupo de directores” que controla la Sociedad desde el año 2000 tiene una sobrerrepresentación, lo cual viola el artículo 205 de la Ley Federal de Derecho de Autor. También se acusa que esto ha provocado un estancamiento del gremio.



“No reconocemos a Juan Antonio de la Riva como nuestro presidente y el Consejo Directivo electo. No nos representa. Representa el interés de un pequeño y selecto grupo que sigue inscribiendo reglas para extender su coto de poder, que mal administra a la Sociedad y que además no presta atención a las nuevas generaciones, ni entiende los nuevos medios de explotación de nuestras obras”.



A la carta también se sumaron directores que no forman parte de la Sociedad pero son miembros activos en el cine, como Guillermo Arriaga, Kuno Becker, Amat Escalante, Isaac Ezban y otros 42 cineastas.

