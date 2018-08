Agradezco a el Gobernador Electo de #Guanajuato @diegosinhue el gran honor que será reprepresentar a los guanajuatenses desde la sede de atención y enlace #GTOMX . pic.twitter.com/b0ystRUWgM — Luis Felipe Bravo (@LF_BravoMena) August 29, 2018



“Para que el proyecto de Diego tenga sus diversas dimensiones bien cubiertas, se necesitaba una oficina de representación en la Ciudad de México redimensionada. Hoy en día existe ya una oficina, cumple con determinadas funciones, pero para el proyecto que traemos entre manos y que los guanajuatenses han respaldado se necesitaba que esa oficina tuviera una dimensión diferente”, explicó el nuevo titular.

Hoy anunciamos la Sede de Guanajuato en México y a su titular @LF_BravoMena . Sigue la conferencia en vivo por: https://t.co/kCPLjIFjeH… — Diego Sinhue (@diegosinhue) August 29, 2018



Y subrayó: “Diego puntualizó que no será sólo una oficina de representación del gobierno, sino de servicio a los guanajuatenses, pero también para representar el proyecto de Guanajuato ante los diversos actores y ámbitos de la vida política, administrativa, social, e internacional de la entidad. Es un redimensionamiento de alcance mayor”.





“No alcanza el punto de ser una Secretaría, pero estará a un lado de la gubernatura para darle el peso en la representación y el servicio que va a tener”, añadió el político.

El Gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presenta a Luis Felipe Bravo Mena como representante de los guanajuatenses en la Ciudad de México.Bravo Mena será el titular de, y ya no dependerá de la Secretaría Particular, sino directamente del Gobernador.Previamente, en conferencia de prensa donde no aceptó cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación, Diego Sinhue Rodríguez hizo la representación de Luis Felipe Bravo Mena, acompañado de Luis Ernesto Ayala Torres, quien será el Secretario de Gobierno.

“Vamos a redimensionarla (la oficina en México) para que brinde un servicio más amplio y de mayor alcance en beneficio de los guanajuatenses. A partir del nuevo gobierno vamos a evolucionar a la Sede GtoMX.



Que sea una atención y enlace en la Ciudad de México, es decir la casa de los guanajuatenses en la capital y dependerá directamente de la oficina del Gobernador del Estado y no de la Secretaría de Particular”, señaló Diego Sinhue.



“También para que nos representes y gestiones asuntos importantes con el Gobierno Federal y todas sus dependencias. Con la Cámara de Diputados y Senadores, con las embajadas y consulados, así como con otras entidades para el desarrollo de Guanajuato”, subrayó Diego en la presentación.

Ahí se podrán atender cualquier necesidad de contacto de guanajuatenses radicados en la Ciudad de México, como casos de siniestros, sismos o emergencias. Contactos de negocios, para promocionar o informar de lo que se hace en México. Promoción empresarial y turística y apoyar trámites.

