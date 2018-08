Alerta Alcalde de León sobre noticias falsas, desmienten robo de niños

“Hay gente perversa que está tratando de generar temor en la población para ellos poder lucrar con estas situaciones. Les pedimos sobre todo que se verifique la fuente de donde proviene dicha información.



Invito a toda la población a que antes de compartir y antes de darle credibilidad a cualquier publicación en redes sociales que por favor verifiquen de dónde viene, qué fecha tiene y si es una situación local o si es una situación incluso ajena a León”, exhortó.



“Así que no se dejen engañar de que hay una instrucción desde la Presidencia para ocultar el problema, no hemos ocultado ni el más sencillo problema hemos dado a conocer policías dados de baja, corrupción, todos los elementos, siempre hemos estado a disposición”, recalcó.

El Alcalde de León, Héctor López Santillana hace un llamado a la población a no dejarse engañar con publicaciones y rumores sobre el presunto robo de niños que circulan en redes sociales (como Facebook).En este sentido, el primer edil afirmó que el Municipio de León siempre se ha mantenido abierto a la información, al escrutinio y a alertar a la población por lo que aseguró que no ha ocultado ningún tipo de información.López Santillana señaló que al ser anónimas dichas publicaciones no se pueden llevar a cabo acciones legales en contra de los responsables pues para ello sería necesario empezar a realizar trabajos con la policía cibernética y con un equipamiento que hoy no tiene la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL)., finalizó.