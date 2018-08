Morenistas solo de nombre, quienes votaron por Alejandro Habib: Simey Olvera

Simey Olvera Bautista, legisladora del Congreso local, acusó que los diputados de la bancada de Morena que no apoyaron el perfil de Tania Meza Escorza, son “solo morenistas de nombre y no de fondo”, pues debieron estar de lado del pueblo y no fomentar la política de amistad.

En entrevista, luego que Alejandro Habib Nicolás fuera designado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) con 26 de 30 votos, refirió que no se necesita de un partido para respaldar la decisión de la sociedad y esto no fue tomado en cuenta por sus compañeros.

Destacó el caso de la diputada panista Gloria Romero, pues recordó que ella, sin ser morenista, estuvo “a la altura” de lo que la sociedad demandaba mediante diferentes canales como redes sociales y algunas manifestaciones.

¿Y LOS SIETE VOTOS?

“Nosotros siempre hemos sido de izquierda, pero si realmente hubieran votado todos los morenistas, habrían sido siete votos a favor de Tania”, dijo.

Por otro lado, consideró “sorprendente” que los diputados que participaron en las entrevistas no hayan definido de manera consciente la elección y lamentó que se continúe haciendo política de amistad.

Sin embargo, dijo que fue aún más “lamentable” que hubo diputados que nunca asistieron a una sola entrevista y que no tenían el mínimo conocimiento de los elegidos.

VARIOS DIPUTADOS NO SABÍAN QUÉ IBAN A VOTAR

“No diré nombres porque no es correcto señalar, pero hay más de 30 por ciento de los diputados de la Legislatura que no sabía ni qué iba a votar”, acusó.

Sostuvo que hubo un importante número de diputados que ignoraba no solo el perfil de los aspirantes, sino las características del cargo en cuestión, como su duración o función específica.

Por último y ante el cuestionamiento de si Alejandro Habib fue el candidato del gobierno, dijo que el ahora titular de la CDHEH estuvo también en varias instancias gubernamentales.

“No digo que sea malo trabajar en gobierno, digo que es malo ser juez y parte, y bueno, lo que se ve no se juzga”, concluyó.