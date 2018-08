Piden ser vigilantes del segundo tramo del Libramiento Silao

“Se presta mucho para un acto de corrupción, definitivamente, hay otras obras que se requieren, que son una necesidad, no se si son caprichos o beneficios para ellos (...) la siguiente legislatura debe arrastrar el lápiz y con lupa vigilar el presupuesto que se gasta en obras innecesarias”, dijo.



“Que estén al pendiente tanto los órganos fiscalizadores como nosotros como sociedad, en la calidad y que esté bien hecha la obra, que no sea una obra que esté a sobre precio”, refirió.



“Desde el punto de vista técnico me parece que es una obra muy importante que vendrá a resolver el tráfico que se hace en la carretera (...) en la parte que tiene que ver con lo político, no tengo suficiente información para saber si la concesión es adecuada o no, entiendo la suspicacia que se pueda generar por el fin de la administración estatal”, puntualizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras la puesta en marcha del segundo tramo de construcción del Libramiento Silao, empresarios y políticos de Irapuato pidieron a las autoridades gubernamentales ser vigilantes de la ejecución y aplicación de recurso.se dijo en contra de este tipo de proyectos, al considerar que no son tan necesarios como otras obras públicas en beneficio de los ciudadanos guanajuatenses.Indicó que el proyecto, además de ser polémico, ha estado accidentado y que si bien genera un beneficio en materia de movilidad, no genera un impacto social, además de destacar que una obra de tal magnitud debe ser vigilada tanto por instancias fiscalizadoras como por la sociedad.Por su parte, elindicó que este proyecto ha generado opiniones desde el inicio, con la adjudicación directa pese al gran monto de inversión, sin embargo, dijo que lo único que la sociedad puede hacer es estar al pendiente del avance del proyecto.Asimismo, Daniel Venegas Mares, secretario general de la Federación de Colegios de Arquitectos, quien asistió a la inauguración de trabajos, indicó que ve beneficio en esta obra, que logrará disminuir el tráfico entre Silao y León.Indicó que mientras no exista daño en la administración estatal, no de puede pensar en que el proyecto vaya a ser problemático.