El Banco de México decidió cambiar los billetes en circulación de manera paulinatina y empezó por modificar el diseño del de 100 y 500 pesos. Cambiarán el color y los personajes que aparecen en ellos. Entre otras decisiones que tomó Banxico, a partir de 2019 se retirarán los billetes de 20 pesos que serán sustituidos por monedas. Además, entre los nuevos cambios para el próximo año el Banco Central contempla la posibilidad de emitir billetes de 2000 pesos.

Esta decisión recuerda al cambio que ya hizo Banxico cuando se retiraron de la circulación los billetes de 10 pesos con la cara de Emiliano Zapata y se sustituyeron por la conocida moneda más grande que la de 5 pesos.

Sin embargo, la noticia de estos cambios en los billetes levantó algunas suspicacias en redes sociales. Algunos usuarios llegaron a señalar que se aproxima una devaluación [depreciación en realidad] de la moneda. Es decir, que el peso mexicano está perdiendo su valor y cada vez harán falta cantidades más altas de dinero para comprar cualquier cosa.

¿Don Benito Juarez en dos billetes? ¡Qué todavía no gobierna, dicen!



Tengo esta extraña sensación de que se devaluó la moneda. Pero aun más de que se le acaba la independencia a BANXICO. — Little trouble maker (@TraderComplex) August 27, 2018

En entrevista con Verne México, la experta en política monetaria y analista de Banco Base, Gabriela Siller, desmiente este bulo y explica a qué se debe la medida, algo que no está relacionado con una pérdida de valor del peso mexicano.

"La retirada de billetes tiene que ver con cuánto se usan, sobre todo si ya hay una moneda con el mismo valor. No creo que tenga que ver con una depreciación del peso", dice Siller. " y la cantidad de 20 pesos y para lo que se usan actualmente obedece más a que sea una moneda a un billete, pero no es algo malo, sino lo normal de cualquier economía", aclara.

La analista recuerda que antiguamente había en circulación monedas de un centavo y al final la autoridad las acabó retirando "porque ya no las utilizábamos", señala. "No es algo que deba de preocuparnos a los mexicanos, el cambio de monedas y billetes no se produce de manera tan seguida porque no tenemos inflaciones tan altas", puntualiza.

Gabriela Siller explica que estos cambios tienen que ver en la economía con la inflación, la subida sostenida de los precios. "Aunque estamos viendo que la inflación actualmente en México está fuera de los objetivos del Banxico (4.8%) no está tan lejos de su objetivo un 4%, límite que se podría alcanzar en 2019", dice la experta.

¿La moneda de México podría sufrir una depreciación como el bolívar en Venezuela?

"No. Tampoco es que México tenga una inflación aceleradisíma como Venezuela que tiene una hiperinflación", explica Siller.

"No es lo mismo que está pasando en Venezuela donde los precios crecen cada segundo y hay un poder adquisitivo elevadísimo de la moneda [hacen falta muchos billetes para comprar un producto básico porque el dinero no tiene casi valor] que con el mismo sueldo no puedes comprar lo mismo después de un mes", señala Siller. quien explica que esto es debido a un modelo económico mal fundamentado y malas políticas económicas.

López Obrador no ha decidido crear un futuro billete para su Gobierno

Por otro lado el Banxico anunció ayer que el nuevo billete de 500 pesos tendrá la cara de Benito Juárez, hasta ahora la cara del primer presidente indígena de México aparecía en los billetes de 20 pesos.

La desaparición de este billete en un futuro hará que el color azul y la representación de Juárez solo aparezca en un billete.

Algunos usuarios señalaron en redes sociales que la medida tiene que ver con el cambio de Gobierno ya que el futuro presidente de México admira mucho la imagen de Juárez. Esta información es completamente falsa ya que la decisión de cambiar los billetes fue tomada por el Banco Central de México desde 2016 y el diseño del nuevo papel moneda fue desarrollado por una comisión de expertos que eligió 6 momentos importantes de la historia y seis ecosistemas que forman parte del patrimonio natural del país.

¿No mamen que @Banxico puso a Juárez en los nuevos billetes de $500?



Vaya que le están lamiendo las patas a López Obrador.



A parte, Benito Juárez es uno de los más grandes canallas de México. Deberían rasparlo de la historia, como pintura vieja. pic.twitter.com/OQrQRvggWg — El Zombie© (@DimeFred) August 27, 2018

El caso de Juárez se corresponde con la restauración de la República en México y la Reforma.

Entre otros motivos, el cambio del diseño en los billetes obedece a una mayor seguridad para evitar que sean clonados y una mejor identificación para personas con deficiencia visual o ceguera. Cada billete tendrá un diferencia de 7 milímetros entre cada uno y llevarán inscripciones en relieve para que se puedan detectar mejor.

La última vez que se cambió el billete de 500 pesos fue en 2010 cuando la cara de Ignacio Zaragoza fue sustituida por la de Diego y Frida. Hace 25 años se produjo el cambio a los nuevos pesos. El decreto hizo que se eliminaran tres ceros a la moneda, de modo que 1.000 pesos se convirtieron en un peso.

Sigue leyendo:

Toyota invertirá junto con Uber en vehículos autónomos

Esta es la prisión de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en Nueva York

Despliega Brasil Fuerzas Armadas en la frontera con Venezuela