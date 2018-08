VÍA WHATSAPP 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Entre panistas y líderes de opinión circuló desde el lunes un documento que dicen salió de la Presidencia de León, para justificar la compra de 2 mil pares de botas para policías a una empresa zacatecana que dio un domicilio donde desde hace tres años venden elotes cocidos.El gobierno de Héctor López busca por todas las vías convencer a los ciudadanos de que la compra se hizo con transparencia y legalidad, así dice el documento “informativo” enviado a líderes de opinión.Su principal argumento es que ellos confían en los documentos oficiales que la Comercializadora Zacatecas entregó, como su acta constitutiva y su registro actualizado ante el SAT.Lo que no explican es por qué compran botas al comercializador y no al fabricante, tampoco por qué no tienen un sistema para verificar que sus proveedores no sean empresas de papel; muchas explicaciones debe Genaro Villalpando Hernández, el director de Servicios Generales y Recursos Materiales de la Contraloría.El góber electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, está contra el tiempo para armar su gabinete. Dio tranquilidad cuando pronto nombró a dos pilares de su Administración y quienes ahora coordinan la transición: Luis Ernesto Ayala Torres, en Gobierno; y Héctor Salgado Banda, en Finanzas. Pero ya faltan 28 días para asumir el mando y no hay definiciones del equipo completo.Lo que trasciende del búnker “dieguista” es que no va a presentar en pasarela todito junto el gabinete legal y ampliado, que se irá por tandas conforme tenga las definiciones. De ser así, pues con mayor razón ya es hora de que empiece a anunciarlos, y no porque a los medios les “coman las ansias”, eso no importa, sino para que los elegidos se preparen un poquito.De seguro ya tienen algunos nombres, pero los guardan con celoso sigilo. El que más se asoma es el empresario celayense Mauricio Usabiaga, como titular de Desarrollo Económico, y una pista es que fue parte de la comitiva que recién viajó a Singapur.En la víspera de esas definiciones, los que no ocultan en lo público y en lo privado que están inquietos son los prestadores de servicios turísticos de la entidad (hoteleros, restauranteros, agencias de viajes y más), quienes ya le mandaron a Diego su mensajito: quieren que repita su amigo Fernando Olivera en la Secretaría de Turismo porque los números lo respaldan.Pero si por cualquier razón no está Fernando en la baraja, y sobre todo si buscan mujeres calificadas al gabinete, le piden considerar a la maestra María Teresa Solís Trejo, quien desde abril es flamante Subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Sectur a nivel federal. Antes trabajó durante siete años en el Consejo de Promoción Turística de México.Otra área donde el gremio empresarial ya presentó su cartas al gobernador electo es para la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Conectividad, un grupo de ingenieros anda promoviendo a Gabriel Falcón Anaya, ex presidente del Colegio de Ingenieros en el Estado y dicen que Diego no lo ha descartado, es una posibilidad.Como si no hubiera asuntos que tratar en el convulsionado Guanajuato, ayer sesionó la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso de pisa y corre sólo para dar entrada a unas iniciativas y aprobar un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a darle “una manita” a unas carreteras.El exhorto para la SCT es una propuesta de los diputados Isidoro Basaldúa (PRD) y Toño Méndez (PVEM), quienes piden de favor que no olviden la carretera 57 de Doctor Mora, la de San José Iturbide-San Luis de la Paz y la de Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz.La Comisión que preside el diputado panista Memo Aguirre Fonseca no se acordó de pedir a los responsables de la seguridad que rindan cuentas por: 51 agentes de Seguridad muertos este año, las cifras de víctimas de homicidios dolosos que no cuadran del INEGI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ya de los mil 835 asesinados de enero a julio 2018 mejor ni hablamos.El Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG) realizó el taller “Sensibilización para el abordaje de la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito institucional”, para directivos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).Asistió la titular del IMUG, Anabel Pulido López. El Auditor Superior, Javier Pérez Salazar, agradeció el acompañamiento para sensibilizar sobre las relaciones humanas no sólo a nivel directivo, sino alcanzar a todos los integrantes de la institución.