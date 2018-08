Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ironías de la vida, ahora que la producción de la Industria del Textil y Vestir en Guanajuato presenta incrementos, el déficit de empleos, sobre todo costureros es de hasta un 40% de los 25 mil colaboradores que son parte del sector en el Estado.El IECA, al frente de Juan Carlos López Rodríguez, forma a 160 nuevos elementos anualmente, más unos 50 por parte de programas internos que han comenzado a implementar en la Canive Delegación Guanajuato que preside Carlos Díaz Durán, sin embargo la cifra no alcanza a cubrir la necesidad que tienen empresas locales y extranjeras para ampliar la solicitud de pedidos actuales; ejemplo Iraform, empresa instalada en Irapuato que está dedicada a fabricar uniformes de trabajo y, el aumento en sus pedidos obliga a la contratación de más personal, situación que se ha tornado complicada para su gente de recursos humanos.Preguntando con directivos de la Canaive aún no tienen registrado el cierre de empresas, al menos no entre sus afiliados, pero en Irapuato y al sur de Guanajuato si existen empresas familiares que han tenido que bajar sus cortinas.El sueldo que percibe un costurero semanalmente es de 1, 800 pesos promedio, si se trata de un costurero especializado es de 2 mil 500 pesos, sueldos iguales o superiores a los que ofrecen empresas del sector automotriz, que sin embargo atraen más la atención de los jóvenes por tratarse de empresas de renombre o por prestaciones que no ofrecen los fabricantes de ropa como son: transporte y comida sin costo, más bonos de despensa y productividad. Situación que ya han detectado los líderes industriales del sector y tendrán que comenzar a implementar para llamar la atención de nuevo personal y, sobre todo de mantener a su propia plantilla laboral.La conclusión de la renegociación del TLCAN por ahora entre México y Estados Unidos traerá tranquilidad a los negocios de empresas guanajuatenses con socios estadounidenses, esto de acuerdo a Luis Ernesto Rojas Ávila que comanda la Cofoce.Platicando con el titular de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, explica que por fortuna mientras se llevaban a cabo las negociaciones se mantuvieron las ventas de Guanajuato a Estados Unidos y, ahora el anuncio permite pensar en un cierre productivo del segundo semestre del año.En números que serán compartidos por la Cofoce mañana en rueda de prensa, le adelantamos que para el periodo enero-junio 2018, las exportaciones del estado de Guanajuato registraron un total de 10 mil 941.1 millones de dólares.Siendo, los principales sectores económicos por monto de exportación los vehículos con un 48%, seguido de autopartes con un 27.4%, agroindustrial con 7.4%, metal-mecánica con 6% de participación sobre el total de las exportaciones del estado.En los primeros seis meses del año, 1 mil 103 empresas registraron exportaciones, de las cuales el 34.5% son pequeñas, 29.5% son medianas, 21.8% son micro y 14.2% son grandes.Sin embargo, la estructura de la participación en el empleo es la siguiente: las grandes contribuyen con un 68.5% de participación, las medianas con 23.9%, las pequeñas con 6.6% y las micro con 1%, detallan los datos generados por la gente de la Cofoce.El 67.1% de los municipios del estado registraron exportaciones en este periodo, es decir 31 de los 46 municipios, entre los principales se encuentran Silao con un 56.4% de participación sobre el total, seguido de Salamanca con el 11.5%, Irapuato con 7.3%, Celaya con 7.2%, y León con 4.1%.En cuanto a los destinos principales a donde llegan los productos que salen de Guanajuato, el líder sigue siendo los Estados Unidos con el 77.7% de participación, seguido de Canadá con el 7.5%, Alemania 2.2%, Colombia 1.8% y China 1.5%. En total en el primer semestre del año se exportó mercancía a 117 países con 169 mil 438 personas como fuerza laboral total de las empresas involucradas.Ya para terminar, ¿recuerda que hace un par de meses le platicamos que Gabino Fernández Hernández, el líder de la Canaco Servytur en León junto con la dirección de Economía Municipal de Ramón Alfaro Gómez se encontraban trabajando en la creación de una APP del Centro Histórico y un estudio de mercado de la zona?Mañana será presentada oficialmente la aplicación que permitirá encontrar los diferentes giros de negocios y restaurantes que hay en la zona, además de conocer sitios turísticos y una breve descripción de los mismos.En cuanto al estudio de mercado el objetivo será mostrar las fortalezas que tiene el Centro de la ciudad, pero también aquello que carece, sobre todo en cuanto a servicios y productos que son necesarios que se ofrezcan para potencializar la zona.En el estudio participaron los propios comerciantes, pero también ciudadanos y turistas. ¿Será que también anunciarán al nuevo gerente del Centro Histórico?