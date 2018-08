Vive Guanajuato martes sangriento: matan a 20, entre las víctimas hay un niño y una mujer inocentes

“Trabajaba porque le iba a cumplir el sueño de su hija, hacerle sus XV años en noviembre”, platicó tristemente.



“Yo pasé en un primer viaje como entre 6:30 y 7 de la mañana y todavía no estaba ahí, me imagino fue poco después, porque cuando intenté regresar a casa, ya estaba todo acordonado y ya no me dejó pasar la Policía”, platicó un jornalero.

La violencia en el estado de Guanajuato no cesa, ayer asesinaron a 20 personas y entre las víctimasLa ama de casa murió de un disparo en la cabeza que recibió cuando salía de su vivienda en Cerrito de Jerez.Hombres armados que viajaban en un auto dispararon contra otro, pero una de las balas hirió de muerte a la mujer de 35 años de edad.Los sicarios lograron escapar del lugar al igual que el hombre que era perseguido.Viviana Martínez Moreno se dirigía a su trabajo en la empresa Yazaki, donde fabrican partes para autos y se ubica en la salida al municipio de San Francisco del Rincón.Desconcertada, una prima de la víctima se acercó a am/Al Día para contar que Viviana tenía tres hijas menores de edad, y una de ellas apenas cumplirá 15 años el próximo mes de noviembre.Viviana salía de su vivienda en la calle Cerro del Gigante, pero al caminar apenas unos metros escuchó disparos de arma de fuego. Intentó regresar a su hogar para refugiarse, pero no fue posible; una de balas hizo blanco en su cabeza y cayó al piso.El hombre que era perseguido conducía un Chevrolet Aveo blanco y sus agresores viajaban en una camioneta blanca, además otros dos vehículos le disparaban sobre la marcha.Cuando vieron que Viviana cayó muerta junto a la banqueta, huyeron de inmediato de la escena.Los hechos ocurrieron ayer en el cruce del bulevar Campeche y calle Márquez de la colonia citada.En ese momento fue alcanzado por dos hombres, uno de ellos le pidió que se detuviera, pero Moisés corrió.Los hombres lo persiguieron y al menos uno de ellos le comenzó a disparar en varias ocasiones.Sus agresores escaparon caminando a la calle Campeche donde otro hombre los esperaba en un vehículo, contaron vecinos.por sujetos desconocidos en la comunidad deAlrededor de las 16:30 horas se movilizaron cuerpos de urgencias y Mando Único a una gasolinera en dicha comunidad.Al arribar, paramédicos revisaron a un hombre, ya no presentaba signos vitales. El cuerpo quedó tendido a un costado de un despachador de gasolina.El reporte fue atendido por cuerpos de distintas coorporaciones, al arribar a la comunidad encontraron a dos adultos y un menor de diez años sin vida.De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron en el cruce de las calles Benito Juárez y Cuauhtémoc, frente a la iglesia de la comunidad.Según las primeras investigaciones, dos grupos criminales se enfrentaron a balazos desde vehículos.Fueron identificados comoambos vecinos de la colonia Las Huertas.Según familiares, los hermanos estuvieron minutos antes visitando a familiares en la colonia Los Fresnos.Se retiraron en un automóvil Ford tipo Fiesta color negro, tomaron la circulación por la calle Jacaranda y luego dieron vuelta por la avenida Mariano Abasolo.Se detuvieron frente a una vulcanizadora para reparar una de las llantas, pero antes de bajar, se les emparejó una camioneta con al menos cinco hombres armados. Dos de ellos bajaron y a una distancia muy corta abrieron fuego sobre ellos con armas de grueso calibre.Tras consumar el ataque, los dos que bajaron volvieron a abordar el vehículo y con sus cómplices escaparon en dirección al bulevar Mariano J. García, hasta lograr perderse. Esto ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche.Al lugar llegaron una gran cantidad de elementos de Policía Muncipal, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como policías militares.Resguardaron la zona y hasta tenerla asegurada entró la ambulancia de Cruz Roja, bajaron los paramédicos y al acercase a ellos, notaron que ya no presentaban signos vitales al presentar balazos en cabeza, tórax y abdomen.En medio del tráfico vehicular llegaron sus padres y hermanos, en tanto los curiosos buscaban acercarse al lugar.El hallazgo ocurrió a las 8 de la mañana luego del aviso al sistema de emergencias 911 por parte de los pobladores de la comunidad de San Marcos.Al lugar se trasladaron elementos de seguridad pública adscritos al Mando Único del municipio de Pénjamo. Minutos después al lugar arribaron familiares de la víctima que fue identificada como Miguel Reyes Martínez, con domicilio en la comunidad San Miguel, perteneciente al municipio de Panindícuaro, Michoacán.Indicaron que el joven era albañil y trabajaba junto con su papá haciendo una casa que es propiedad de su hermana.El papá señaló que a las 12:30 de la madrugada llegaron a su domicilio varios hombres armados encapuchados y luego de lograr entrar se dirigieron a la habitación donde su hijo descansaba. Luego de propinarle varios golpes, lo sacaron amarrado de las manos y al papá por más que les insistía que lo dejaran libre le dieron con la cacha de un arma de fuego en la cabeza dejándolo lesionado.Del lugar se retiraron a bordo de una camioneta tipo suburban de color negro sin proporcionar mayores características de los hombres armados.Asimismo señala Reynaldo que a principios del año otro hijo fue acribillado también a tiros desconociéndose los motivos, ya que en todo momento, aseguró, se han dedicado a la construcción.El reporte al sistema de emergencias 911 sobre una balacera a un costado de la carretera federal 1110 se dio aproximadamente a las 11:32 de la noche acudiendo al llamado elementos de seguridad pública.Fue a la medianoche cuando se percataron que al interior de un restaurante ubicado a un costado de la carretera federal 1110 Irapuato-Abasolo a la altura de la colonia Los Pinos, misma que lleva como nombre "Cachimba", se encontraba un hombre en un charco de sangre.Frente al lugar fue encontrada una camioneta de la marca Ford tipo F150 de color blanco con placas de circulación del estado de Tamaulipas, misma que estaba abandonada.Testigos presenciales de los hechos señalaron que tres personas más habían resultado lesionadas siendo una pareja originaria de Tamaulipas, la cual fue trasladada a recibir atención médica al Hospital General de Irapuato, mientras que un tercer hombre fue trasladado al Hospital General de Pénjamo reportándose su estado de salud como grave.El joven vestía una camisa y pantalón en color oscuro desconociéndose su identidad, sin embargo, vecinos indicaron que recorría la zona para levantar desechos y venderlos a las recicladoras.De acuerdo al reporte de Policía Municipal, la primera llamada de la existencia del cadáver la recibió el 911 a las 6:59 de la mañana.Tras este reporte, se trasladaron al lugar tres patrullas con elementos de Policía Municipal de Abasolo, a fin de confirmar el reporte.A 15 minutos de la cabecera municipal en vehículo, sobre el camino estatal, entre baches, estaba tirado boca abajo, el cuerpo de una mujer bañada en sangre, tras presentar balazos en todo el cuerpo, sobre todo en espalda y cráneo.Al lugar, también se trasladaron paramédicos de Cruz Roja en una ambulancia, se acercaron al cuerpo, pero ya no mostraba signos vitales.Tras confirmar el deceso, la carretera tuvo que ser cerrada en ambos sentidos por preventivos, en tanto, se comunicaban con el personal ministerial de la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato, a fin atender el hecho.Dos horas más tarde, llegaron los primeros elementos de la Agencia de Investigación Criminal, seguidos del personal de Servicios Periciales y del agente de la Unidad del Ministerio Público de Homicidios.Durante los peritajes, se levantaron junto al cuerpo y regados por la carretera, alrededor de 15 casquillos percutidos de arma corta.Según elementos de Policía Municipal, presumen que a la mujer la levantaron en otro lado, llegaron hasta el camino en donde la bajaron de un vehículo aún con vida, y luego ahí la acribillaron.“Viste una chamarra de color negro con mangas blancas y un pantalón de mezclilla de color azul, de quien se desconocen sus generales”, informó Seguridad Pública de Abasolo, en su parte oficial del hecho.De enero a la fecha suman ya 14 homicidios en el mismo sitio; 11 eran hombres y 3 mujeres.Vecinos de la zona y personal del cementerio en mención fueron quienes descubrieron el cuerpo alrededor de las 9:00 de la mañana de ayer.El fallecido permanecía sin ser identificado, tenía aproximadamente 30 años, vestía chamarra negra, playera negra, tenis negros con líneas blancas y pantalón de mezclilla.Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a revisarlo, confirmaron que no contaba con signos vitales y detallaron que presentaba al menos 3 impactos de bala en la cabeza.Los hechos ocurrieron a las 12:25 de la noche de ayer cuando a Central de Emergencias 911, reportaron una persona sin vida entre las comunidad de Panales Jamaica y Panales Galera, cerca de la carretera Celaya-Salvatierra.Al lugar se trasladaron elementos de Mando Único y socorristas que al llegar observaron que se trataba de un hombre que a simple vista presentaba impactos de arma de fuego y quien ya no presentaba signos vitales.La víctima fue localizada sobre la banqueta de la calle y a unos metros se encontró una bicicleta de tipo carreras en la que se presume viajaba el occiso.El fallecido vestía con una sudadera gris, pantalón tipo pants y calzado tipo tenis de color gris. No se le encontraron pertenencias que acreditara su identidad.La zona fue procesada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y por personal de Servicios Periciales, quienes recabaron como indicios tres casquillos percutidos calibres .9 milímetros.Este hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este martes, cuando habitantes de la calle Pedro Moreno, en Abasolo, reportaron al 911 que un hombre había sido atacado a balazos, el cual se encontraba tirado en el piso mal herido.Elementos de Policía Municipal encontraron tirado al hombre que presentaba lesiones provocadas por arma de fuego, por lo que se pidió apoyo de una ambulancia.Debido a su delicado estado de salud falleció camino al hospital.Extraoficialmente se supo que la víctima fue atacada por un hombre armado que pasaba por el lugar en un automóvil.