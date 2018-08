Acuerdo EU-México genera confianza en sector empresarial de Guanajuato

“Qué bueno que (el acuerdo) se dio antes de que entrara el nuevo Gobierno, que no trae el handicap (desventaja) del secretario Guajardo”.

El acuerdo comerial entre Estados Unidos y México genera confianza al sector empresarial de Guanajuato, sin embargo las condiciones pudieron ser más favorables para el País.En esto coincidieron empresarios y representantes sectoriales del Estado, ahora se debe apostar por la competitividad.José Antonio Abugaber, empresario y secretario de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) Guanajuato, señaló como positivo este acuerdo genera claridad y despeja incertidumbre a la industria.En este sentido el representante de Concamin, dijo que el pacto pudo haber quedado mejor, con relación a los porcentajes de integración que terminaron siendo mayores, esto refirió

“No es la negociación que hubiésemos querido en el sentido idóneo, el valor del contenido regional se hubiera podido bajar, que no fuera alto; igualmente la zona salarial México no entra ahí”.



“El presidente Trump debía resolver antes de las elecciones, la presión política de Estados Unidos ayudó. Esto también forma como palanca de presión para Canadá”.



“Hay aspectos positivos en el caso del sector agroalimentos que se quitaron las temporalidades, la cláusula sunset que hace referencia a la revisión cada cinco años”.



“Nos quedan grandes lecciones, no podemos poner todos los esfuerzos en solo mercado, es importante apostar por la diversificación, para lograrla se requiere tiempo y presupuesto para impulsarlo”.



“Vemos el acuerdo bueno porque le da estabilidad a los mercados dando cierta confianza a los inversionistas”.



“México va a seguir repuntando en la industria automotriz, de eso no tenemos duda, como sector creemos que continuará el crecimiento de inversión extranjera”.



“Debemos seguir aprovechando la ventaja en los costos de mano de obra, tener cuidado con las inversiones y empleo del País, el trabajo es mejorar en temas logísticos y de seguridad”.



“Lo que busca Estados Unidos es que las fábricas que no son americanas fabriquen y compren más piezas aquí, y suba integración al 75%”.



“Esto afecta a las fábricas que no pertenecen al tratado, por ejemplo las japonesas, alemanas porque tienen que traer piezas a la región”.

Abugaber reconoció que las empresas pudieron estar en riesgo, ante el retraso de la resolución.Como empresario compartió que su socio ubicado en Australia, estaba en duda de continuar para los siguientes años, antes de la firma. “Si no se tiene esto, no sabemos si los socios quieran seguir invirtiendo o cambien de país”.Así lo expuso Luis Ernesto Rojas Ávila, titular de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce).Sabemos que la cláusula de contenido regional y el sunset fueron dos de las que más estancaron el tratado, la política y la economía debían encontrarse para llegar a una resolución, detalló.Lo relevante para una región del tratado es la competitividad, la resolución fue más favorable de lo que se veía hace semanas.Las exportaciones de Guanajuato no se han visto afectadas, los negocios deben continuar, una es la situación política y otra la comercial, el sector empresarial ha mostrado una madurez.Arturo González Palomino, representante de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Guanajuato (AMDA) expresó que el porcentaje del 75% del contenido regional es alto.La realidad es que México dentro de los tres países es el que resulta más competitivo en el tema salarial. En Estados Unidos, la gente joven no está pensando en integrarse a las plantas productivas sino en aspectos tecnológicos precisó.El riesgo que ve Palomino es que las empresas decidan exportar directamente a Estados Unidos. Por ejemplo para BMW que pudiera resultar ser más caro aumentar las líneas de producción en México.Del acuerdo inicial entre Estados Unidos y México se gana por una parte y se cede en otra, así concentró Guillermo Romero Pacheco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDES).Este avance de 12.5 puntos en el porcentaje de integración puede generar mayor atracción de inversión a México. “Este es uno de los puntos importantes, esto no significa que de un día a otro se debe dar un plazo”.El 75% de integración significa que las piezas involucradas deben estar hechas en alguno de los tres países. Existe la oportunidad de traer inversión a México y Guanajuato.El efecto que puede tener, es que más empresas busquen poner fabricas acá y no traerlas de sus países.De lo relacionado con los salarios, el 40% debe ser fabricado en lugares que puedan pagar a 16 dólares la hora, evidentemente esto pretende en teoría es que más piezas del automóvil sean fabricadas en Estados Unidos.Hay que esperar analizarlo a detalle, en conclusión refirió “es un gran avance”, destacando el trabajo del equipo negociador.