Lo que más disfrutabas de tu infancia seguramente era festejar tu cumpleaños y comer en restaurantes de comida rápida, en especial en aquellos en los que te ofrecían juguetes.

Esos fines de semana en los que tus padres te consentían y te llevaban por la ‘cajita feliz’ eran los días más felices. Juguetes, nuggets, papas fritas y helado eran la mejor de las combinaciones.

Pero esta rutina sería aburrida si la hicieras diario ¿no?

Recientemente se supo del caso de Ryan Woarth, un británico que comió nuggets y papas fritas durante todos los días por 17 años.

El 90% de su dieta consistía en papas y piezas de pollo, dieta que conservó hasta los 21 años.

“Cuando me proponían comer algo diferente reaccionaba de la misma manera que los demás reaccionarían a la propuesta de probar insectos. Me parecía muy asqueroso. Me daba miedo”, explicó el propio Ryan.