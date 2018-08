El extraño caso de los Tigres no convocados

Nadie o casi nadie criticó o le pegó a la lista de convocados que dio a conocer Ricardo Ferretti, para los juegos contra Uruguay y Estados Unidos.



Lo único que le saltó a algunos, es que de Tigres, equipo que dirige el Tuca sólo tiene un convocado, Luis Rodríguez. ¿Dónde están Hugo Ayala, Javier Aquino, Jesús Dueñas, Jürgen Damm? Simplemente no los llamó. ¿Será que no le gustan al Tuca? ¿Los cuidó para que no se desgastaran? Como dicen por ahí: piensa mal...



Después de los malos números que ha tenido en el torneo, el técnico de Lobos BUAP, Francisco Palencia, ve el partido contra el América del próximo domingo como un salvavidas, ahora que el equipo de Miguel Herrera llegará mermado por la falta de Roger Martínez y Bruno Valdez.



El estratega espera motivar a sus jugadores en busca de su segunda victoria del Apertura en espera de que sea suciente para mantenerse en el cargo hasta el nal del torneo. El problema es que Lobos solamente han marcado cuatro goles en lo que va de la Liga y aunque el único triunfo que tienen fue como local, la paciencia comienza a terminarse para este proyecto.