Definidos, los grupos de la Champions League

El foro Grimaldi en Mónaco, fue el escenario en el que la UEFA realizó el sorteo para denir los grupos en los que participarán los 32 equipos en la Champions League.



Con la presencia de invitados especiales, se fueron conformando los sectores para esta edición de la Liga de Campeones de la UEFA.



GRUPO A: Atlético de Madrid / Borussia Dortmud / Mónaco / Club Brujas



GRUPO B: Barcelona / Tottenham / PSV / Inter de Milán



GRUPO D: Lokomotiv / Porto / Schalke 04 / Galatasaray



GRUPO E: Bayern Múnich / Benca / Ajax / AEK Atenas



GRUPO F: Manchester City / Shakhtar / Olympique de Lyon / Hoffenheim



GRUPO G: Real Madrid / AS Roma / CSKA Moscú / Viktoria Plzeň



GRUPO H: Juventus / Manchester United / Valencia / Young Boys

