Subo esta foto y los comentarios son, que estoy gorda, que tengo celulitis, entre otros juicios... Sorry no todas pasamos el día en el gimnasio y comiendo ensalada y nunca jamás lo haré. Fin pic.twitter.com/w40gi3EC6P — Jimena Sánchez (@jimenaofficial) August 30, 2018

Jimena Sánchez, conductora de Fox Sports México, enfrentó a sus 'haters' en las redes sociales y defendió su cuerpo, luego de ser criticada por supuestamente tener sobrepeso.A través de Twitter, Jimena publicó en la foto en la que luce su nuevo look, con el cabello rubio, pero algunos usuarios la criticaron de inmediato e incluso hubo quienes le pidieron cuidar su figura y no caer en sobrepeso."Subo esta foto y los comentarios son, que estoy gorda, que tengo celulitis, entre otros juicios... Sorry no todas pasamos el día en el gimnasio y comiendo ensalada y nunca jamás lo haré. Fin", respondió la conductora en la misma red social.De inmediato recibió el apoyo de cientos de usuarios más y ella superó el trago amargo, pues continúa publicando contentido deportivo y fotos de sus sesiones para revistas y campañas de publicidad.La conductora es conocida por su afición y conocimiento de varios deportes, en especial el futbol americano y la lucha libre, además de que ha aparecido en varias revistas.