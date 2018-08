#FutEnTDN ¡GOOOOOOL del @atlasfc!



Juan Pablo Vigón hizo la pared, se metió al área y definió de MARAVILLA ante la salida del arquero.



August 30, 2018

Tenía que llegar. LDerrota que no le afecta en nada, ya está dentro de la siguiente fase del torneo.Pero debe de doler,Duelo de cuadros que arrastran la mala suerte por años, décadas. Los Rojinegros que viven una de sus peores épocas lograron al fin redondear un buen partido, porqueLas victorias y empates dramáticos tapaban lo que estaba ocurriendo, se está perdiendo gas, cosa natural y normal, no siempre se puede mantener el ritmo, no todo el tiempo, a veces se tiene que fallar, a veces se tiene que perder, no es que sea bueno caer, como dicen algunos, pero es el orden natural de una competencia... Los equipos que arrasan de punta a punta son casos extraños que surgen muy de vez en cuando, los cementeros de Pedro Caixinha, que apareció al fin en la banca después de pagar sanciones pasadas en el torneo copero, acabaron con su racha de imbatibilidad.Fue un partido en donde el dominio se repartió.y tardó en meterse al juego, y en esa tardanza llegó el gol de los Rojinegros, una buena jugada culminada por Juan Pablo Vigón., pero una y otra vez fueron cayendo en errores y rebotando en la barrera construida por el Atlas, que al verse con ventaja, lo que ocurre muy de vez en cuando, la protegió con uñas y dientes.En los minutos finales, como siempre,