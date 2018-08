“Este cuate siempre se burla, éste se burla, perdón, el señor Blanco, se burla de Chivas”, dijo.

¿FICCIÓN DE CHIVAS O REALIDAD? #LUP ¡@alexblanco23 y @F_Quirarte tuvieron su 'diferencia' por la actualidad del Rebaño y sus 5 victorias al hilo!



“Si algo tengo y te lo digo, es que mi objetividad nunca la pierdo y el día que la pierda, la gente deja de creer en mí. El día en que Chivas juegue mal, ese día diré que Chivas juega mal, así que no me andes con cositas”, le dijo Quirarte.

¡CHIVAS PUSO TENSIÓN EN #LUP!



¡Vaya debate en la mesa de @UpalabraMX entre @alexblanco23 y @F_Quirarte tras las 5 victorias del Rebaño, entre Copa y Liga MX!

